Безработный рассылал порнографию знакомым по вайберу. Никто не жаловался, но его осудили

3 Авг. 16:14 2018-08-03T16:14:48+03:00

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Деревенский житель из Витебского района приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год за то, что рассылал знакомым порнографические картинки и пикантное видео. «Хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов», - так квалифицирует его действия закон. Причем, мужчина не выкладывал порно в сеть в общем доступе, а делился картинками в личных сообщениях с друзьями и с женщинами, с которыми знакомился по интернету. Никто из адресатов не жаловался, а некоторые отвечали тем же – посылали 32-летнему безработному фото гениталий в ответ. Такое содержательное общение шло в течение года в сети viber.

Правоохранительные органы узнали о хобби мужчины случайно. Его заподозрили в причастности к распространению наркотиков. Обыскали жилище, проверили память мобильного телефона. И в личной переписке обнаружили фото и видео, которые экспертиза признала порнографическими.

-Не имеет значения, выкладывает ли человек порнографические материалы на всеобщее обозрение, либо рассылает их в частной переписке, - комментирует ситуацию помощник прокурора Витебского района Елизавета Осипенко. – Уголовная ответственность за распространение порнографических материалов предусмотрена в любом случае.

Одна из собеседниц мужчины, которая обменивалась с ним специфическими картинками, также уже наказана. Кстати, за незаконный оборот наркотиков его тоже привлекли к ответственности и конфисковали телефон, при помощи которого он рассылал друзьям и подругам порно.