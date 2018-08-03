Сергей Гуренко - о матче с «Зенитом»: «Ребят даже не надо настраивать. В футболе все возможно»

3 Авг. 17:53 2018-08-03T23:30:48+03:00

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Гостевая победа 3:1 оставляла хорошие виды на выход в следующий раунд. У кого-то из болельщиков были опасения, учитывая опыт предыдущего раунда, когда после победы над «Дерри Сити» в гостях 2:0, дома было 1:2…

Никита Корзун словно не уходил из минского "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но все сложилось более чем круто. Уже в первом тайме Урош Николич сделал счет 1:0. Сразу после перерыва Владимир Хващинский – 2:0. Филипп Иванов впервые отличился за минское «Динамо» забитым мячом (3:0), тот же Николич шикарно исполнил штрафной удар (4:0). Мяч престижа гости смогли провести лишь после ошибки защитника Максима Швецова.

Урош Николич празднует первый гол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Маскот Динамоша хозяйничает на трибунах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юрий Чиж и Андрей Асташевич смотрят матч из ложи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Хващинский много забивает летом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Филипп Иванов пошел бить пенальти.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Филипп Иванов забил свой первый мяч за минское "Динамо".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сейду Яхая неуступчив в борьбе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как будто четыре игрока DAC 1904 борются между собой.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Некоторые болельщики не жалели голосовых связок, хотя в целом на трибунах было тихо.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки благодарят болельщиков.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После матча тренер гостей Петер Гибалла сказал, что уровень соперника для его команды оказался слишком высок.

Сергей Гуренко оценил уровень DAC 1904, хотя счет по сумме двух матчей 7:2.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но Сергей Гуренко выписал комплимент словацкой команде. И был прав. Особенно в первом матче они смотрелись весьма прилично, просто грамотно сыграли «бело-синие».

Следующий соперник «Динамо» в Лиге Европы – питерский «Зенит».

– «Зенит» могут обыграть только ребята. Мы все только помогаем им в этом. Думаю, это будет моя самая короткая установка. Против такой команды, как «Зенит», их даже не надо настраивать. Поверьте мне: в футболе все возможно. В моей карьере было очень много примеров, когда невозможное становилось возможным, - сказал Гуренко.

Матч в Санкт-Петербурге пройдет без зрителей (наказание за некорректное поведение фанатов в прошлом сезоне). Теоритически это плюс для «Динамо». Но тренер так не считает:

– Это однозначно большой минус для футбола.

Бюджеты клубов разнятся в разы. У «Зенита» - около 150 млн долларов, у «Динамо» - чуть более 4 млн.

Еще интересно, что за обе команды играют братья Капленко. Старший Никита, динамовец, выступал за молодежную сборную Беларусь, сейчас его наверняка держит в уме коуч национальной команды Игорь Криушенко. Младший Кирилл уже несколько лет находится в структуре «Зенита» и провел за главную команду несколько матчей при Роберто Манчини, приглашение в белорусскую «молодежку» он отклонил и решил пробовать пробиться в сборную России. Возможно, они встретятся лицом к лицу на поле?

Номинально «Зенит» фаворит пары. Но у питерской команды значительно обновился ростер, у руля стоит новый тренер Сергей Семак, похоже, состав пока не стабилизировали и коллектив в поиске своей игры. Сила же «Динамо» в надежной обороне, организации игры и умении реализовывать свои моменты. Будет интересно. Билеты уже в продаже. Матч в Минске 9 августа, в Санкт-Петербурге – 16 августа.

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