Солист Neuro Dubel Александр Куллинкович умер в день своего концерта

4 Авг. 12:38 2018-08-06T14:53:39+03:00

В субботу, 4 августа, группу ждали на фестивале «Рок за бобров», но за полчаса до выхода на сцену пришла трагическая весть [видео]

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Шокирующая новость стала распространяться в полдень в субботу: умер лидер известной белорусской рок-группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович. В этот день, 4 августа, он должен был выступать со своим коллективов на фестивале «Рок за Бобров» в Минске на аэродроме Боровая. Буквально за час до выхода Куллинковича на сцену стало известно о его смерти. Музыкант умер в больнице, куда его госпитализировали накануне. По предварительной информации, причиной смерти Александра стали пневмония и легочная недостаточность.

Печальное известие «Комсомолке» подтвердила сестра музыканта. Его страница в Facebook уже полнится траурными сообщениями и вопросами: неужели это правда?

Стало известно, что накануне, в пятницу Александра забрали в больницу. Потом музыкант позвонил организаторам фестиваля на Боровой и сказал, чтобы отменяли концерт группы - из больницы его не выпускают.

И около 9 утра 4 августа в 3-й клинической больнице Минска солист рок-группы умер. Запустил пневмонию, надеялся переходить на ногах...

Вместо «Нейро Дюбеля» на сцене «Рока за бобров» выступила группа «J:Морс». Вокалист Владимир Пугач вышел к микрофону в майке «Нейро Дюбеля», объявил трагическое известие и предложить почтить память Александра минутой молчания.

Куллинковичу было всего 46 лет. Последние годы он старался изо всех сил вести здоровый образ жизни, у него даже были конфликты с некоторыми участниками группы, которые продолжали выпивать.

Известно, что проблемы со здоровьем у Александра были давно. В 1994 году ему делали серьезную операцию - обнаружили аневризму мозжечка.

Последнее выступление «Нейро Дюбеля» состоялось 20-21 июля на фестивале «Басовище» в Польше. А одно из последних интервью с Куллинковичем было опубликовано в «Комсомолке».

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