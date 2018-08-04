Александр Куллинкович говорил о своих предчувствиях: «Очень тяжелый год, уже и не знаю, что он еще принесет»

4 Авг. 13:35 2018-08-05T21:42:25+03:00

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В день смерти солиста «Нейро Дюбеля» вспоминаю, что взять в мае 2018-го интервью у Александра Куллинковича оказалось не сложно. Мы договорились о встрече через день. А вот с визированием текста застряли. Александр Михайлович то не отвечал, то откладывал визу. Потом завизировал только с одной просьбой - поменять заголовок «Александр Куллинкович о себе в фейсбуке: «Сидишь утром и думаешь: «Господи, что же я наделал?». Мол, что-то я совсем тут выгляжу ворчащим стариком.

А еще запомнилось то, что стало вопросом в этом интервью.

- Когда мы первоначально договаривались об этом интервью в Фэйсбуке, вы написали: «Будем живы, встретимся». Мне кажется, или вы стали достаточно суеверным человеком?

- Да, в последнее время стал суеверным и даже фаталистом. У меня в последнее время постоянно вертится в голове фраза: «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Просто столько я себе не так давно планировал, а Боженька как будто усмехнулся: «Вот так вот, да?»

А за кадром осталась еще одна фраза. Мол, очень тяжелый год у меня. Я спросил: вы о личном или о работе? Александр Михайлович сказал: «Да о себе. Очень тяжелый год, уже и не знаю, что он еще принесет».

А приносил он немало. И вот когда интервью уже стояло на сайте, Александр Михайлович попросил убрать из текста анонс будущего выступления - попал в больницу. Куллинкович, судя по всему, все меньше писал в файлик, как рассказывал в интервью о своем желании все-таки быть осторожнее в высказываниях, а все больше в Фейсбуке - сразу и все.

Болело ему. Вот недавно потерял крестик. Правда, нашелся вскоре. Но... Меньше месяца назад спросил у Куллинковича для ежедневного «Вопроса дня» в «Комсомолке», какие правила личной безопасности он держит постоянно в голове. Куллинкович, среди прочего, ответил:

- Всегда переходить дорогу на зеленый сигнал светофора и неистово оглядываться по сторонам. На дороге бывает всякое. Страться прощать людей и становится на их место. Это моя безопасность.

Мы тоже будем неистово оглядываться назад и вспоминать «Я памру тут», «Першы пайшоў», «Гагарин-Гагарин-Гагарин» и «мою судьбу в ушанке синей переехало комбайном». Ну и это, «Петрова, подай воды!»

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