Последняя смс Куллинковича: «Вызывал «скорую». Как будто кол в грудь загнали»

4 Авг. 14:16 2018-08-04T14:40:28+03:00

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Смерть Саши Куллинковича стала для всех полной неожиданностью. Он столько раз ходил по краю пропасти - но умудрялся выбираться, что все верили: всё будет хорошо. А умер вовсе не от старых проблем со здоровьем, а от запущенной пневмонии. Нелепо и жутко.

Сгорел за сутки - а ведь еще 1 августа на репетиции к «Року за Боров», как говорят, «был как огурчик».

- Барабанщик Андрей Степанюк позвонил мне утром и как мехом по башке ударил, - едва сдерживаясь, говорит Макс Паровой, в прошлом соло-гитарист группы. - Я хоть и не был уже в «Нейро Дюбеле», но всегда был рядом, помогал чем мог, мы с Сашей Куллинковичем были очень близки. Он мне был практически отцом. Своего отца я потерял в 90-м году, и теперь это вторая такая серьезная потеря в моей жизни.

Мы вчера ночью в деревне сидели, и решили поставить «Нейро Дюбель», слушали, а перед тем, как пойти спать решили поставить песню «Время распрощаться». Вот, видимо, я так с Сашей вчера попрощался… Он часто звонил мне и говорил - Макс, так муторно, пообщайся о мной. И мы подолгу разговаривали, а потом он мне говорил: «Спасибо, будто камень с души упал».

В пятницу Саша кинул смс Андрею Степанюку: «Вызвал «скорую. Как будто кол в грудь загнали». А мне не позвонил… У него был очень сложный год. Но не нужно сейчас об этом… Были большие планы - он ведь купил участок земли, собирался строить дом. Но строитель, который у него работал, взял деньги и сбежал.

Он очень переживал, но планировал в сентябре продолжить строительство. Его часто травили, упрекали за то, что он писал колонки в «Советской Белоруссии». Я на это всегда отвечал: «Вы хоть их читали?! Он писал, что нужно убить дракона в себе, начать меняться самому. Он говорил очень интересные вещи о маленьком человеке».

И сейчас в голове вертится фраза из песни: «Знаете, каким он парнем был!». Да, со своими сложностями и тараканами - но абсолютно независимый и свободный человек.