Кто потерял рюкзак и восемь ключей в связке?

Пугач о «Роке за Бобров», где не успел выступить Куллинкович: «Самый тяжелый концерт, но сделали его драйвовым и четким»

На аэродроме «Боровая» в тридцатиградусную жару прошел фестиваль «Рок за Бобров» [фото + видео]