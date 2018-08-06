2018-08-06T22:10:45+03:00
Минск

Кто потерял рюкзак и восемь ключей в связке?

Минчане продолжают сообщать о находках в рубрику «Городская молва». Смотрите, нет ли здесь ваших потеряшек!
Раиса ЮДИНА
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Ключи от квартиры и не только - одна из самых частых находок, о которой сообщают читатели "Ва-банка". Фото pixabayКлючи от квартиры и не только - одна из самых частых находок, о которой сообщают читатели "Ва-банка". Фото pixabay
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Кофточка и платок в белом пакете найдены 29 июля в 65-м автобусе.

Два ключа нашли 17 июля между домами №1 и №3 на ул. Голубева.

Детский рюкзачок найден 14 июля возле 25-й поликлиники.

Связку ключей (8 штук+таблетка от двери подъезда) нашли на пересечении ул. Шаранговича - Горецкого.

Фиолетовый зонтик найден 13 июля возле Дома печати.

Сережка из белого металла (возможно, серебро) с белыми и черными камешками найдена возле рынка в Уручье.

Обо всех этих находках сообщили читатели газеты «Ва-банкъ». Их контактные телефоны – в редакции. Звоните 293-74-60, чтобы выяснить подробности, а также если вы хотите сообщить о найденных вещах.

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