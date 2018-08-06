Кто потерял рюкзак и восемь ключей в связке?
Минчане продолжают сообщать о находках в рубрику «Городская молва». Смотрите, нет ли здесь ваших потеряшек!
Ключи от квартиры и не только - одна из самых частых находок, о которой сообщают читатели "Ва-банка". Фото pixabay
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Кофточка и платок в белом пакете найдены 29 июля в 65-м автобусе.
Два ключа нашли 17 июля между домами №1 и №3 на ул. Голубева.
Детский рюкзачок найден 14 июля возле 25-й поликлиники.
Связку ключей (8 штук+таблетка от двери подъезда) нашли на пересечении ул. Шаранговича - Горецкого.
Фиолетовый зонтик найден 13 июля возле Дома печати.
Сережка из белого металла (возможно, серебро) с белыми и черными камешками найдена возле рынка в Уручье.
Обо всех этих находках сообщили читатели газеты «Ва-банкъ». Их контактные телефоны – в редакции. Звоните 293-74-60, чтобы выяснить подробности, а также если вы хотите сообщить о найденных вещах.
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