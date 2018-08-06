6 Авг. 17:41 2018-08-06T17:42:04+03:00

Простив ворон в живой природе горожане ничего не имеют. Но жить с ними по соседству не хотят. Фото pixabay

Изменить размер текста: A A

«Просыпаемся от криков ворон»

«По утрам вороны своим ором на всю округу не дают спать, - пожаловалась Мила с ул. Воронянского, 11. - В итоге дилемма: либо спать с открытым окном и просыпаться от этого крика или спать в духоте. Ворон развелось очень много в городе. Неужели с этим нашествием ничего нельзя сделать?» Кстати, речь идет вовсе не о кровожадных мерах. Есть несколько мирных способов избавиться от шумных птиц. Например, известно, что одна накормленная ворона приведет во двор всех друзей и знакомых. Поэтому своевременный вывоз мусора, где попадаются пищевые отходы – один из бескровных методов.

ЖЭС зовите в дождь

«В моей квартире на 19-м этаже дома № 28 по ул. Янковского при дождях и таянии снега на балконе по стене, прилегающей к кухне, протекает вода и попадает в квартиру, - рассказал Сергей Васильевич. - Приходили представители ЖЭСа, составили акт, где указано, что есть разгерметизация стыков стеновых панелей и примыкания кровельного покрытия по отливу. На этом все... Когда три недели спустя я снова обратился в ЖЭС, мне сказали, что место протекания надо осмотреть повторно - во время дождя. Зачем? Если факт очевиден».

Вместо контейнеров - свалка

«Между больницей № 11 и детским садом организована свалка мусора», - пришло возмущенное сообщение нам на viber, подкрепленное фотографией форменной свалки на месте, где должны быть и когда-то были контейнеры.

А где контейнеры?

«Интересно, как и кто будет убирать все, что там навалили?!» - интересуются читатели.

В подъезд – со стуком

«У всех соседей по 5-му подъезду главная тема для обсуждения – крысы. Видели одну даже на 4-м этаже, на перилах. Заходим с улицы и громко чем-нибудь стучим, чтобы предупредить, что человек идет, - говорит Наталья из дома №22 по ул. Голубева. – По этому поводу мы начали бить тревогу еще в начале лета, но санобработку подъезда нам назначили только на август - очередь. Хорошо бы еще дыры заделать на 1-м этаже. И справиться с недоделками, оставшимися после прошлогоднего ремонта. Например, окна где-то покрашены с одной стороны – мол, их невозможно было открыть…» Как ни странно, жители Берлина, где крысы (а также кролики и даже лисы в районе парков) часто встречаются на улицах, этим фактом чуть ли не гордятся – мол, это признак здоровой экологии…

Красоту скосили за день

«Хочу выразить свою обиду и боль, - пишет Раиса Павловна с ул. Космонавтов,5, корп.1. – Мы далеко не молодые пенсионеры. Пытаемся как-то украсить свой двор. Целый месяц таскали воду, поливали цветы, а в один прекрасный день их скосили. А вот деревья убрать, от которых темно в квартире, некому…»

«Спасибо, что поставили на ноги»

«Пришлось мне лечиться в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова. Врач Михаил Юрьевич Ларин приложил много усилий, чтобы поставить меня на ноги, - рассказал Л.С. Осипов. – От всей души благодарю этого профессионала с большой буквы».

Давайте возвращать чужое!

Каждую неделю мы получаем сообщения о найденных вещах. Нашедшие их иногда не теряют надежды найти хозяев даже через год! Вы не представляете, насколько дороги бывают людям «мелочи», которые вы находите и оставляете себе как подарок судьбы, и как больно кто-то переживает потери! В «молве» раз в месяц мы будем публиковать сообщения людей, которые потеряли что-то очень дорогое им (и это не ключи от квартиры и не обязательно кольцо с бриллиантом!). Вот что нам написала Юлия: «11 июня в 28-м автобусе были утеряны два серебряных колечка в черном мешочке. Одно из них - подарок-память. Его ценность для меня гораздо больше фактической стоимости. Большая просьба вернуть за вознаграждение!»