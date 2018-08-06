Кредиты на учебу: брать деньги можно даже на повышение квалификации, а возвращать - только после вручения диплома

6 Авг. 15:57 2018-08-06T22:15:51+03:00

Поступить в вуз не всегда достаточно - иногда нужно найти еще и деньги на учебу! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разбираемся, какую сумму и под какой процент банки могут предложить тем, кто рвется к знаниям

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Образование стоит немало: за один год учебы в вузе или ссузе легко можно отдать пару-тройку средних зарплат. Такие ценники по силам далеко не каждой семье. Если для поступления на бюджетное место не хватило баллов и пришлось идти на платное, то можно взять специальный кредит на учебу - такие сейчас предлагают четыре белорусских банка. Разбираемся, на каких условиях можно их взять и какую сумму предложит вам банк.

Чем кредит на учебу отличается от потребительского?

Главное отличие - это структура выплат. Если обычный кредит приходится выплачивать уже на следующий месяц после того, как банк перечислил вам деньги (или, в лучшем случае, с отсрочкой в пару месяцев), то образовательный - после получения диплома. Во время учебы банк будет начислять только проценты. То есть, по сути, погашать кредит придется только через несколько лет! В принципе, это логично: студент получит корочку, устроится работать на полную ставку и сможет сам оплатить свою учебу, а не перекладывать эту миссию на плечи родителей.

Конечно, есть и минус. С учетом того, что проценты будут начисляться несколько лет, переплата в итоге получится гораздо больше, чем по обычному потребительскому кредиту. Так что здесь лучше хорошенько все просчитать. Если сейчас семья студента может позволить себе достаточно крупные ежемесячные платежи, возможно, выгоднее все же будет взять обычный кредит.

Сколько денег даст банк на учебу?

Не больше стоимости обучения, указанной в договоре с учебным заведением. Чаще всего он заключается на один год, так что и банк поначалу поможет вам оплатить только год. Если деньги на учебу будут нужны и дальше, можно снова обратиться за кредитом. Его банк выдаст по уже открытой кредитной линии.

Но не забывайте, что в банках все равно в первую очередь будут смотреть на вашу платежеспособность. То есть выдать могут и меньше нужной суммы, если сочтут, что погасить больший долг вы не сможете.

Кто может взять образовательный кредит?

Обычно кредит берет тот, кто собирается эти деньги тратить. Но в случае с кредитом на учебу заемщик - это чаще всего вчерашний школьник, который никаких денег пока не зарабатывает. Так что в этом случае оформить на себя кредит может законный представитель учащегося (например, родитель или усыновитель), его супруг или супруга - или же сам студент, если доход у него все-таки есть.

Какие документы понадобятся?

Помимо стандартных (паспорта и согласия на доступ к вашей кредитной истории) нужны будут и документы из учебного заведения. Во-первых, справка о том, что вы действительно там учитесь. А во-вторых, копия договора о платном образовании, в котором указана стоимость учебы. Некоторые банки готовы дать такой кредит даже без справки о доходах, но только на относительно небольшие суммы. Такой вариант подойдет, если часть денег у вас есть, а у банка вы хотите попросить недостающую сумму.

Если я поступил на заочное или пошел на курсы повышения квалификации, мне дадут кредит?

Если вы получаете высшее или среднее специальное образование, вопросов нет. Такую учебу поможет оплатить любой из четырех банков. А дальше возможны варианты. Некоторые банки помогут оплатить не только дневное, но и вечернее или заочное отделение, а иногда даже переподготовку или повышение квалификации (подробнее см. в нашей таблице).

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько придется платить по кредиту на учебу?

Представим, что студенту нужны деньги только на первый курс вуза - 3000 рублей (примерно столько сейчас стоит учеба на популярных специальностях в лучших белорусских университетах). Соответственно, в течение четырех лет учебы ему придется платить банку только проценты, а возвращать основной долг - только после получения диплома. Напоминаем, что наши расчеты примерные, за точными цифрами лучше обратиться к специалистам банков.

Сколько придется платить по кредиту на учебу?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кому дадут кредит под ставку 5%?

Единственный банк, в котором можно взять льготный кредит на учебу, это Беларусбанк. Он положен студентам из небогатых семей. А именно из тех, где за последний год на каждого члена семьи в месяц приходилось меньше 350% бюджета прожиточного минимума (сейчас это 747 руб. 85 коп.). Посчитать это можно так: сложить доходы всех членов семьи, а потом разделить на количество человек.

Ставка для льготников - половина ставки рефинансирования (5%). Но при этом банк даст кредит максимум на 70% от стоимости учебы. Если год обходится в те же 3000 рублей, значит, в долг получится взять не больше 2100 рублей. В остальном схема та же: во время учебы нужно платить только проценты, а основной долг - после получения диплома.