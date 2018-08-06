2018-08-06T16:20:25+03:00
Экономика

Российский рубль потянул за собой белорусский

Жанна Кулакова, финансовый консультант компании «ТелеТрейдБел», объясняет, что происходило с валютами на прошлой неделе, и дает прогноз на следующую
Жанна КУЛАКОВАфинансовый консультант компании ТелеТрейд в Беларуси
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В среднесрочной перспективе можно ожидать роста курсов всех трех иностранных валют.В среднесрочной перспективе можно ожидать роста курсов всех трех иностранных валют.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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За последнюю неделю белорусский рубль ослабел. Курс доллара вырос на 1% - до 2,0125, евро подорожал на 0,2% - до 2,3269, а курс российского рубля снизился на 0,1% - до 3,1689. В целом к корзине национальная валюта потеряла 0,3%.

Существенный рост курса доллара связан в том числе и с динамикой американской валюты на международном валютном рынке. На прошлой неделе состоялось очередное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого ФРС озвучила намерения повысить ключевую ставку в этом году еще два раза - по всей вероятности, это произойдет в сентябре и декабре. Итого, с учетом двух уже состоявшихся повышений ключевая ставка ФРС в 2018 году может быть повышена 4 раза, хотя изначально прогноз ведомства на текущий календарный год предполагал три повышения ставки. Таким образом, политика ФРС США в 2018 году может оказаться более жесткой, чем ожидали рынки. По этой причине доллар укрепляется к большинству мировых валют, в том числе и к белорусскому рублю.

Кроме того, на нашем рынке продолжает сказываться ситуация в России. На фоне ряда негативных факторов российская валюта снова слабеет. Как мы и предполагали, в Беларуси это теперь больше выражается в росте курсов доллара и евро, чем в снижении курса российского рубля, поскольку он и без того уже очень низкий. По этой причине белорусский рубль слабеет к корзине, и велика вероятность, что в обозримом будущем тенденция будет продолжаться. Тем более что для ослабления рубля есть и внутренние причины, в частности высокий уровень валютного госдолга и рост реальных заработных плат в отрыве от производительности труда.

На предстоящей неделе российский рубль с высокой вероятностью может продолжить слабеть, что в свою очередь может спровоцировать дальнейший рост курсов доллара и евро в Беларуси. А в среднесрочной перспективе можно ожидать роста курсов всех трех иностранных валют.

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