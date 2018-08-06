Председатель Нацбанка советует избавляться от привычки все считать в условных единицах

6 Авг. 17:17 2018-08-06T22:15:51+03:00

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Услуги ЖКХ, связь и транспорт должны дорожать под контролем

В Нацбанке признают: несмотря на снижение ставки рефинансирования, инфляционные ожидания у населения остаются высокими. Люди считают, что цены растут сильно и будут расти тоже сильно.

- Многие страны сталкивались и продолжают сталкиваться с тем, что ощущения людей более высокие, чем фактический рост цен. Это естественная человеческая реакция на прошлые шоки, а также неопределенность будущего, которая всегда присутствует. Другой вопрос, насколько ожидания отличаются от реальных показателей. В Беларуси эта дельта пока весьма значительная. Как ее сократить? Принципиальным является восстановление доверия к экономической политике и ее прогнозным показателям. И в этом направлении главным ньюсмейкером должен выступать Национальный банк, - считает Павел Каллаур.

Но с инфляционными ожиданиями должны бороться и другие ведомства. Например, Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

- Идеально, чтобы контролируемые государством цены - на жилищно-коммунальные услуги, транспорт, связь и другие - увеличивались не больше, чем планируемая базовая инфляция, - уточняет Каллаур.

Если курс не колеблется - впереди ждет девальвация

В последние два года белорусский рубль практически стабилен. Было примерно 20 тысяч за 1 доллар, осталось около 2 рублей после деноминации. Но колебания все же есть. Можно ли привязать курс к одной величине и сделать так, чтобы он вообще не менялся?

- В привязке рубля к одной из сильных мировых валют есть своя привлекательность. Снижаются девальвационные, следовательно, и инфляционные ожидания, достигается макроэкономическая стабильность. Однако Национальный банк тогда стоит перед сложным выбором в определении справедливого обменного курса. Ведь у каждого участника рынка свой интерес: экспортерам выгоднее слабый рубль, импортерам - сильный, для одних оптимальна привязка к доллару, для других - к евро, для третьих - к российской денежной единице, - объяснил Павел Каллаур.

Но если курс не колеблется, то со временем накапливаются проблемы, решить которые можно только путем девальвации. А этого вряд ли кто-то желает.

Считать все в валюте - психологическая привычка

Доля национальной валюты в широкой денежной массе сейчас составляет 38%. Это мало. Чтобы было больше, надо отказываться от привязки к валюте, то есть проводить дедолларизацию. Например, прекратить считать аренду, таможенные пошлины в валюте.

- Выработана согласованная с Министерством финансов позиция по ограничению эмиссии на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте. Причем для всех субъектов корпоративного сектора, включая банки. Такой подход уже поддержан правительством, - сказал Павел Каллаур. То есть и коммерческие организации, и Минфин с Нацбанком не будут выпускать облигации в валюте.

Одновременно надо дать населению и бизнесу свободу по отношению к валюте. Так, отменили покупку валюты с обязательным предоставлением паспорта, обязательную продажу части валютной выручки юрлицами. При этом, по словам Павла Каллаура, многое зависит от психологической привычки все измерять в условных единицах. И от этой привычки надо постепенно избавляться.