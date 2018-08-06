Белорусские археологи нашли костяную змею, а теперь ищут берцовую кость журавля

6 Авг. 17:24 2018-08-06T17:24:18+03:00

Ученые планируют реконструировать древнюю флейту и услышать, как звучала музыка четыре тысячи лет назад

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- Эта голова змеи - часть амулета, который пролежал в земле четыре с половиной тысячи лет, - рассказывает руководитель экспедиции Института истории Национальной академии наук Беларуси Максим Чернявский. - Подобный амулет, только целый, длиной около двадцати сантиметров, был найден в восьмидесятые годы метрах в пятнадцати от нынешней находки. В обоих амулетах есть по сквозному отверстию. Видимо, их носили как центральную часть ожерелья или нашивали на одежду.

Чтобы сделать копию древней дудочки, историкам нужна берцовая кость журавля. Фото: Максим ЧЕРНЯВСКИЙ.

Костяные змеи-амулеты найдены археологами в Витебской области, под Бешенковичами, на Кривинском торфянике недалеко от деревни Осовец. Это уникальное место, где раскопки ведутся уже более полувека. И каждый сезон приносит ученым новые сюрпризы.

Амулет изображает не абстрактную змею, а ужа - это видно по форме головы. Он сломался не случайно. На нем кто-то сделал надрез, а потом отломил змее голову. Археолог предполагает, что это могло быть магическим действием. Возможно, таким образом кто-то пытался навредить обладателю костяной змеи. А может быть, амулет в нужный момент не сработал и владелец его таким образом “наказал”.

Еще одна интересная находка нынешнего сезона - костяная флейта.

- Флейту нашли на следующий день после того, как обнаружили голову змеи, - рассказывает Максим Чернявский. - Она почти целая! Теперь планируем сделать с нее копию и услышать звуки, которые этот инструмент мог издавать.

Чтобы сделать копию древней дудочки, историкам нужна берцовая кость журавля. Фото: Максим ЧЕРНЯВСКИЙ.

Для того чтобы сделать копию древней флейты, историкам нужна… берцовая кость журавля. Именно из таких костей делали свои жалейки, дудочки, флейты люди эпохи неолита. Убивать птицу ради дудочки, разумеется, никто не собирается. Но если охотник или работник лесного хозяйства обнаружит мертвую птицу, он может помочь археологам.