«Если все будут рожать по одному ребенку, про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям»

6 Авг. 17:28 2018-08-06T17:30:55+03:00

По мнению экспертов, в белорусских семьях действительно должно быть больше детей. Но чтобы они появились, одних лишь пособий недостаточно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Александр Лукашенко призвал белорусок рожать минимум по 3-4 ребенка, а мы спросили у экспертов, как это может помочь нашей экономике и что нужно сделать, чтобы семьи охотнее обзаводились детьми

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На прошлой неделе Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Миорский район Витебской области. Программа была насыщенной: президент успел не только проконтролировать уборку зерновых, но и побывать в Миорской центральной районной больнице, где в родильном отделении вручил подарки молодым мамам. А заодно напомнил всем: нам нужно больше детей!

- Минимум три-четыре ребенка надо рожать, - цитирует Александра Лукашенко БелТА.

Идею о том, что белорусская семья должна быть многодетной, президент высказывает далеко не впервые. Еще в 2011 году Александр Лукашенко призывал всех рожать, обещая, что государство поможет позаботиться о третьем ребенке.

- Один ребенок - это ваш ребенок, два - посмотрим на семью, может кого-то нужно поддержать, но это тоже ваши дети. Но третий - это мой ребенок. Нам крайне необходимо увеличить рождаемость, увеличить численность наших людей, - говорил президент.

После этого правительство действительно позаботилось о том, чтобы родителям стало проще принять решение о третьем ребенке, а именно - появилась программа семейного капитала. С 2015 года каждой семье, где рождается третий или последующий ребенок, государство перечисляет 10 тысяч долларов. И статистика говорит, что такая мера работает.

- Если до введения программы рождалось порядка 17,3 тысячи третьих и последующих детей, то после ее принятия их количество выросло до 22,2 тысячи, - рассказывал в этом году замминистра труда и соцзащиты Александр Румак.

Правда, программа семейного капитала действует только до конца следующего года. Будут ли ее продлевать, пока неизвестно. Возможно, чиновникам придется придумать новый способ стимулировать белорусов рожать больше.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Благодаря росту рождаемости Беларусь станет богаче, а вот каждый белорус - не обязательно»

- На сегодняшний день уровень рождаемости у нас в стране составляет 1,7 ребенка на женщину. Иными словами, в семье с детьми этих детей обычно двое. Но для воспроизводства населения уровень рождаемости в среднем должен быть выше двух детей на женщину. Иными словами, в типичной семье и правда должно быть три ребенка, - объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC. – Ну, а четыре ребенка обеспечат динамический рост населения, который приведет к более быстрому росту совокупного ВВП и, согласно экономической теории, более медленному росту ВВП на душу населения. То есть Беларусь станет богаче, а вот каждый белорус в отдельности – вовсе не обязательно.

- Во многих западных странах рождаемость выше, чем у нас. Как им удалось этого добиться?

- Некоторым государствам удалось обратить отрицательную динамику рождаемости и добиться ее роста. Это в первую очередь скандинавские страны, где оказывается обширная поддержка как матерям, так и отцам, причем не только в виде пособий. Очень помогает отличная сеть детских садов, доступных для детей и до трех лет. Таким образом, родителям не приходится на много лет выпадать из рынка труда, и они охотнее заводят детей. Однако то увеличение рождаемости, которого добились в развитых странах, все равно не помогло перейти от семьи с двумя детьми к семье с тремя. Такое значимое увеличение рождаемости, увы, невозможно. Пока у нас светское государство и у женщин есть права, рождаемость в 3-4 ребенка на семью будет оставаться только мечтой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Демография в Беларуси не сбалансирована, но без уверенности людей в завтрашнем дне сбалансировать ее и не получится»

Допустим, белоруски последуют совету президента. Что дальше? Половина работников страны уйдет в многолетние декреты, государству придется платить еще больше пособий… Не ждет ли нашу экономику коллапс?

- В нашем случае в большом количестве детей для экономики все-таки больше плюсов, - считает Александр Чубрик, директор исследовательского центра ИПМ. - Когда в семье один ребенок или вообще нет детей, можно не особо напрягаться, а когда детей четверо, придется работать продуктивно, чтобы всех прокормить. И, скорее всего, хотя бы какая-то часть из этих детей не уедет за границу, а останется жить и работать на родине. Пенсионная система от этого приобретет дополнительную устойчивость. При демографии, которая есть сейчас, наша пенсионная система обречена на бесконечные повышения пенсионного возраста, снижение пенсий по отношению к зарплате и вычеркивание из пенсионного обеспечения тех или иных категорий граждан. Но если в ближайшие десять лет мы нарожаем много детей, то через 20 - 25 лет они выйдут на рынок труда, станут платить деньги в пенсионный фонд, и тем, кто в то время будет на пенсии, станет радостнее. Хуже будет, если сейчас все будут рожать по одному ребенку, тогда про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям. Но все-таки на подобные заявления всегда резонно говорить: «Да не вопрос, нарожаем - а государство к этому готово? Какое будущее ждет наших детей?» Ведь эти вопросы касаются не только работы, денег и семейных ценностей, но и инфраструктуры, детских садов, школ, медицины. Нельзя сказать, что это какие-то невозможные условия, но они требуют ресурсов и конкретных шагов уже сейчас. Да, демография в Беларуси не сбалансирована, но без уверенности людей в завтрашнем дне сбалансировать ее и не получится.