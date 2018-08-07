В Минске задержан главный редактор и журналисты крупнейшего интернет-портала TUT.BY

7 Авг. 11:48 2018-08-07T15:02:19+03:00

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Во вторник утром в двух крупных белорусских негосударственных СМИ - интернет-портале TUT.BY и информационном агентстве БелаПАН - проходят обыски. Ряд журналистов и редакторов задержаны и допрашиваются Следственным комитетом Республики Беларусь.

Как сообщает Следственный комитет, по материалам проверки, которая была проведена сотрудниками МВД, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса Республики Беларусь, а именно - «несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда». Санкции этой статьи предусматривают следующее наказание: штраф, или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арест, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.

На сайте СК сказано, что поводом для возбуждения уголовного дела послужила проверка МВД, которая выявила многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации БелТА (государственное информационное агентство. - Ред.). По официальной информации СК, с 2017 по 2018 годы без ведома и согласия БелТА было совершено «15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». В результате был причинен существенный вред, а также подрыв деловой репутации предприятия.

- К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа». Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова (главный редактор TUT.BY. - Ред.), Анна Калтыгина (редактор TUT.BY. - Ред.), Татьяна Коровенкова (журналист БелаПАН - Ред.), - сказано на сайте Следственного комитета.

Также корреспонденты «КП» не смогли дозвониться до редактора отдела «Общество» портала TUT.BY Ульяны Бобоед, на 9.55 утра ее телефон был выключен.

Как объяснила газете «Наша Ніва» директор агентства БелТА Ирина Акулович, речь идет про воровство и несанкционированный доступ.

- У БелТА есть подписка на информационную ленту - люди платят за нее деньги и первыми получают информацию, которой еще нет на сайте. Названные вами лица (Золотова, Калтыгина, Коровенкова. - Ред.) денег не платили, но под чужими паролями подключались к этой ленте и использовали эту информацию, вот и все, - сказала Ирина Акулович.

Она также пояснила, что у некоторых платных подписчиков на информационную ленту БелТА возникли проблемы с авторизацией. Агентство обратилось в милицию. Про размер ущерба Ирина Акулович не сказала, это будет решать Следственный комитет.

Как стало известно «КП», задержана на трое суток редактор TUT.BY Галина Уласик. Ее будут содержать в Изоляторе временного содержания. Также проходит обыск в редакции газеты «Наука».

СПРАВКА «КП»

TUT.BY - крупнейший негосударственный информационный портал в Беларуси, который начал работу в 2000 году. В апреле по данным Google Analytics количество просмотров новостей всех поддоменов TUT.BY составили 159,9 млн.

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