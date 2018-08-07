Влад Бумага купил себе Ford Mustang минимум за $30 000

7 Авг. 14:40 2018-08-07T21:23:42+03:00

Бумага приобрел себе Ford Mustang шестого поколения. Такие выпускались с 2014 до 2017 года. Цена - от 30 до 40 тысяч долларов (в зависимости от года и состояния). Фото: кадр из видео

«Мне - 22, и я хозяин этой тачки!». Популярный блогер снял видео о своей покупке

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В ролике блогер не называет модель и стоимость автомобиля, но подчеркивает, что мог бы за эти деньги купить себе новенький Mercedes или BMW. Однако мы рассмотрели, что Бумага приобрел себе Ford Mustang шестого поколения. Такие выпускались с 2014 до 2017 года. Цена - от 30 до 40 тысяч долларов (в зависимости от года и состояния).

КУПИЛ СЕБЕ НОВЫЙ МУСТАНГ ЗА МОНЕТЫ !.

Блогер подчеркивает, что он не хвастается, но горд, что смог в 22 года заработать сам на дорогой «Мустанг», которых в Минске не так много. А это значит, что все, кто увидит этот автомобиль, поймут - за рулем Влад Бумага.

Блогер подчеркивает, что он не хвастается, но горд, что смог в 22 года заработать сам на дорогой «Мустанг». Фото: кадр из видео.

Влад заезжает на свой район (Серебрянка), где хвастается покупкой перед одноклассниками и мальчишками, гоняющими на стадионе в футбол. А потом устраивает спонтанную встречу с фанатами.

- Парень без перспектив смог добиться успеха. Сейчас у меня классная, яркая жизнь, - объясняет Влад в видео. На канал блогера в YouTube подписано больше 3 миллионов человек. В Инстаграме - 966 тысяч.