Городской фестиваль А-Fest: звезда Софи Эллис-Бекстор, «пивное» домино и огромные раскраски

7 Авг. 13:03 2018-08-07T13:03:25+03:00

В прошлом году гостями A-Fest стали 150 тысяч человек. Интересно, будет ли побит рекорд в этом?

11 августа с полудня и до поздней ночи в минском Лошицком парке будет много хорошей музыки, еды и развлечений

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Один из главных участников мозгового центра этого фестиваля, заместитель гендиректора по маркетингу ОАО «Аливария» Тарас Маципура рассказал нам о специальной фестивальной карте, развлечениях на любой вкус, меню и новшествах

- Тарас, по какому принципу организаторы фестиваля подбирают группы и исполнителей, которые будут участвовать в A-Fest? И насколько это дорогое удовольствие - привезти в Минск звезд, которые дадут бесплатные концерты?

- Отслеживаем европейские музыкальные тенденции и стараемся соответствовать, приглашать в Минск наиболее популярных сегодня артистов. Музыкальные хедлайнеры нынешнего фестиваля - известная британская певица Софи Эллис-Бекстор, французский музыкальный хаус-поп-дуэт Modjo и белорусская группа «Без билета». Но мы позиционируем A-Fest не как музыкальный, хотя эта его составляющая очень важна, а прежде всего как европейский фестиваль пива и еды. Мода на такие фестивали перекочевала к нам из Западной Европы, где они очень популярны. Это и понятно - природа, открытая площадка, возможность отдохнуть не только в компании друзей, но и со своей семьей, вкусная еда, развлечения, хорошая европейская музыка. Именно эти моменты для нас всегда были в приоритете уже на протяжении трех лет проведения фестиваля в Минске.

Мы откровенны: A-Fest, один из крупнейших летних бесплатных оупен-эйров в стране, - недешевое удовольствие для нашей компании. Гонорары артистам, какие именно - коммерческая тайна, ложатся на плечи организаторов.

- Не приходили мысли брать деньги за вход?

- Мы не ставим перед собой цель заработать на фестивале или минимизировать свои издержки на его организацию. Наша задача-максимум - подарить минчанам и гостям столицы праздник европейского уровня.

- Хотелось бы больше узнать о зонах активности. Планируются они только для молодежи и людей среднего возраста или для семей с детьми тоже? Будет ли спорт и в каком формате?

- Зона активности на фестивале в этом году очень большая и разнообразная. Развлечений хватит всем. Будут футбол, необычный вариант игры крестики-нолики, эстафета с полосой препятствий на пивную тематику, игры на меткость с мячом и пивными банками, «бокс-хоккей». Кроме подвижных развлечений будут еще и интеллектуальные: «Мозгобойня», «пивное» домино, игра в кости и другие. Ну и конечно, фотозоны.

В этом году мы впервые организовываем детский городок, в центре которого будет игровая поляна. Юные гости фестиваля смогут также почувствовать себя художниками - для этого мы установим большие панно для разукрашивания.

Любителям необычных развлечений в этот раз мы предлагаем посетить зону музея пивоварения «Аливария». Это целое креативное пространство с несколькими фотозонами и интерактивными инсталляциями, где в прямом смысле слова можно будет соприкоснуться с искусством пивоварения.

- А чем угощать будете и не придется ли подолгу стоять в очередях?

- Гостей ждет усовершенствованная зона фуд-корта с самыми разнообразными блюдами, много сортов пива, в том числе и безалкогольное, квас. В этом году мы тщательно проработали навигацию по зоне фуд-корта, и каждый посетитель сможет, ориентируясь по специальной карте, найти нужное место.

Мы хотим доказать, что уличная еда может и должна быть вкусной, разнообразной и полезной. В меню - бургеры, разнообразные сэндвичи, шаурма, хот-доги, барбекю и многое другое. В преддверии фестиваля мы проводим Food A-Fest, где знакомим наших гостей с некоторыми блюдами из меню фуд-корта будущего феста. В этом фуд-марафоне принимают участие 20 кафе и ресторанов Беларуси. Мы организовали даже академию для «охотников за едой». Уже сейчас попробовать стрит-сеты может каждый желающий, чтобы убедиться: на A-Fest-2018 их действительно ждет не только атмосфера городского праздника в европейском стиле, но и вкуснейшие угощения.

- На большом фестивале инфраструктура - столы, стулья, туалеты, пледы, навесы - играет очень важную роль. Не готовите ли на всякий случай киоск с дождевиками или кепками?

- Мы стараемся учесть все, и, конечно же, опыт предыдущих лет нам во многом помогает. В этом году большой акцент сделан именно на удобную навигацию по парку. Туалеты будут расположены в нужных местах, их будет много. Зону фуд-корта оборудуем столами, стульями и зонтами. По парку расставим множество палет (небольшие деревянные настилы. - Ред.), на них можно удобно устроиться. Можно захватить и свой плед и расположиться на зеленой траве под деревьями.

Надеемся на солнечную и не очень жаркую погоду. Но, как показывает опыт, лето в Минске разное, и погода меняется несколько раз на день. Поэтому мы советуем гостям фестиваля кинуть в рюкзак или сумку дождевик или зонт, кепку или веер.

- Не вытопчут ли зрители Лошицкий парк? Не пришлось ли в прошлом году газоны восстанавливать и кусты подсаживать?

- В прошлом году гостями A-Fest стали около 150 тысяч человек. Ждем, что в этом году посетителей будет не меньше. В случае повреждения газона обещаем его восстановить. Но на самом деле летом на выходных в Лошицком парке всегда много людей, которые располагаются в беседках и на лужайках, собираются большими компаниями, делают шашлыки и отдыхают вместе. И парку подобный формат европейского отдыха очень подходит.