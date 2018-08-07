Юрий Зиссер: «У следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников»
Утром 7 августа в двух крупных белорусских негосударственных СМИ - интернет-портале TUT.BY и информационном агентстве БелаПАН - проходят обыски. Задержаны корреспонденты и редакторы этих изданий, они дают показания в Следственном комитете. «Комсомолка» дозвонилась владельцу ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Юрию Зиссеру.
- Около 8 утра мне позвонили из бухгалтерии и сказали, что их не пускают в офис. Потому что идет обыск. Я приехал сюда. Действительно, происходит обыск: следователи изъяли винчестеры нескольких компьютеров. Видел, что просматривают документы, - рассказывает он.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Речь идет о платном доступе к информации государственного информационного агентства БелТА.
Среди задержанных журналистов - главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.
- Все, что вся информация - из пресс-релизов Следственного комитета. Телефоны журналистов не отвечают, они на допросе, - говорит Юрий Зиссер. - К порталу со стороны Следственного комитета претензий нет, есть претензии к отдельным журналистам, которые, как считают следователи, получали несанкционированный доступ к платной подписке БелТА . Уголовное дело заведено на сотрудников.
На 13.00 вход в офис портала по-прежнему закрыт, там работают следователи.
-Думаю, к концу дня все закончится. Но пока что ничего не знаем, информации мало. Наш сайт обновляется, журналисты работают дистанционно. Однако из дома не могут работать, к примеру, программисты, бухгалтеры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В офисах TUT.BY и БелаПАН - обыски, задержаны редакторы и журналисты
Возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации (читайте далее)
Директор БелТА объяснила, с чего началось уголовное дело против TUT.BY и БелаПАН
По версии руководства государственного информационного агентства, журналисты и
редакторы заходили на сайт БелТА по чужому паролю платного доступа (читайте далее)
В редакции газеты "Наука" тоже обыск, телефоны руководства не отвечают (читайте далее)