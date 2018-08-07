Юрий Зиссер: «У следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников»

7 Авг. 13:24 2018-08-07T21:23:42+03:00

Основатель ТУТ.БАЙ Юрий Зиссер говорит, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников Фото: Вадим Замировский

С самого утра в офисах TUT.BY и БелаПАН, газеты «Наука» проходят обыски, допрашиваются журналисты

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Утром 7 августа в двух крупных белорусских негосударственных СМИ - интернет-портале TUT.BY и информационном агентстве БелаПАН - проходят обыски. Задержаны корреспонденты и редакторы этих изданий, они дают показания в Следственном комитете. «Комсомолка» дозвонилась владельцу ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Юрию Зиссеру.

- Около 8 утра мне позвонили из бухгалтерии и сказали, что их не пускают в офис. Потому что идет обыск. Я приехал сюда. Действительно, происходит обыск: следователи изъяли винчестеры нескольких компьютеров. Видел, что просматривают документы, - рассказывает он.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 349 (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Речь идет о платном доступе к информации государственного информационного агентства БелТА.

Среди задержанных журналистов - главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

- Все, что вся информация - из пресс-релизов Следственного комитета. Телефоны журналистов не отвечают, они на допросе, - говорит Юрий Зиссер. - К порталу со стороны Следственного комитета претензий нет, есть претензии к отдельным журналистам, которые, как считают следователи, получали несанкционированный доступ к платной подписке БелТА . Уголовное дело заведено на сотрудников.

На 13.00 вход в офис портала по-прежнему закрыт, там работают следователи.

-Думаю, к концу дня все закончится. Но пока что ничего не знаем, информации мало. Наш сайт обновляется, журналисты работают дистанционно. Однако из дома не могут работать, к примеру, программисты, бухгалтеры.

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