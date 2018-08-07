Певица Бьянка вышла замуж за своего гитариста

7 Авг. 23:18 2018-08-07T23:18:38+03:00

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32-летняя певица вышла замуж за своего гитариста Романа Безрукова. Избранник Бьянки также является саунд-продюсером ее нового альбома, который выйдет в этом году.

Невеста отправилась в загс на раритетной «Волге», украшенной цветами и лентами. Фото:Инстаграм

Бьянка (Татьяна Липницкая) охотно делится с подписчиками в Инстаграме хроникой торжества. Невеста отправилась в загс на раритетной «Волге», украшенной цветами и лентами. Для торжества певица выбрала классическое свадебное платье и фату со шлейфом. А для подружек невесты, одна из которых известная певица Юлианна Караулова, Бьянка выбрала синие атласные платья с рукавами-фонариками.

Певица охотно рассказывает поклонникам детали события. Фото: Инстаграм

- Самый добрый, честный, талантливый и сексуальный мужчина, - подписала фото, где певица и ее новоиспеченный муж страстно целуются.

Напомним, что Бьянка родилась и выросла в Минске. Но свою карьеру начала в Москве в 2005 году вместе с репером Серегой.

- Очень люблю своего мужа, - подписала фото Бьянка. Фото: Инстаграм

Среди гостей - певица Юлианна Караулова. Фото: Инстаграм

Пара встречалась несколько лет. Роман сделал предложение певице в феврале 2018 года. Фото: Инстаграм