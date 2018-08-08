«У нас полрайона пить бросило!». У семьи гомельчан сбежала обезьянка

СЕГОДНЯ 13:12 2018-08-08T13:12:47+03:00

После прогулки по району 6-летняя Чита поселилась в лесу, питается яблоками и клянчит еду у отдыхающих, а к себе никого не подпускает

Изменить размер текста: A A

В гомельских группах соцстей то и дело стали появляться размытые фото с необычным животным, спрятавшимся в ветвях деревьев. «Обезьяна?» - осторожно предположили люди. Но в это, конечно, слабо верилось. И вот на днях новость подтвердилась: у семьи гомельчан сбежала обезьянка, которая спряталась в небольшом лесу на окраине города!

«Комсомолка» разыскала хозяев животного. Оказалось, у семьи, которая живет в своем доме в частном секторе, есть вольер во дворе, где они держат двух обезьянок рода капуцинов. Обычно эти животные обитают в тропических лесах Южной Америки, но вот очутились в Беларуси.

- Мы купили обезьянок в питомнике в Москве для своих детей. Двое детей - две обезьянки. Основное место обитания - в вольере, сильно их не понянчишь, потому что мы брали их подростками и в питомнике воспитанием не занимались. Но на руки идут. Мальчик Яшка вообще ручной, любит обниматься. А Чита, как и все девочки, своеобразная. Вот она и убежала, - рассказывает Денис, хозяин экзотических животных.

У семьи гомельчан сбежала обезьянка. Фото: личный архив

Вообще, сначала покинули вольер обе обезьянки. В магазине стройматериалов гомельчанину продали некачественную сетку, которую животные расшатали и выломали. Но оказалось, что Яшке неинтересно бегать - с огорода что-то стянул и сел на место. А Чита первые три дня носилась по частному сектору.

- У нас полрайона пить бросило: думали, привиделось! Потом Читу спугнули, и она убежала в лес. Туда люди с мангалами часто приезжают, обезьянка приходит к ним попрошайничать. Конечно, многие тоже в шоке! - продолжает Денис.

Он знает точное местонахождение Читы, где она обитает, где ночует, потому что обезьянка чипированная. Но поймать ее невозможно:

- В МЧС тоже звонили. Там сказали, что могут приехать с лестницей, но как поймать обезьяну в лесу, на деревьях? Единственный вариант - ружье с дротиками, но оно в Беларуси не используется.

Супруга Дениса каждый вечер приходит в лес и подкармливает Читу. Это необходимо для того, чтобы обезьянка не стала искать корм в другом месте и не убежала в чащу:

- У нее пока изобилие яблок, она сытая и довольная, поэтому в руки не идет. Как сказал нам ветврач из цирка, когда фрукты закончатся и на улице похолодает, Чита сама вернется - память на местность у обезьянок хорошая.

Так что семье не остается ничего иного, как ждать, пока Чита соизволит прийти домой. А в белорусском лесу она живет уже около трех недель.