«Готовиться начинаем еще в июне». Как большая сельская семья собирает детей в школу

СЕГОДНЯ 14:34 2018-08-08T14:35:13+03:00

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В семье Алексея и Виктории Новиковых в этом году в школу пойдут… семеро детей! Правда, некоторые из них - приемные. У супругов дом семейного типа в городке Буда-Кошелево на Гомельщине, и всего многодетные родители растят троих собственных детей и семерых приемных. У семьи большой дом и огород, а еще - хозяйство и даже поле. Как большая семья из провинции собирает детей в школу, узнала «Комсомолка».

МУЖ РАБОТАЕТ НА МИНИ-ТРАКТОРЕ, КОТОРЫЙ ПОДАРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Виктория встречает нас огромным красивым тортом собственного приготовления. Она сама печет невероятные угощения ко всем праздникам. Учесть только, что дни рождения в семье почти каждый месяц! Домашние торты и другая вкуснятина - один из секретов экономии Виктории.

Ко всем праздникам торт мама печет самаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Второй - это дары леса, сада и огорода в банках. Закатками заставлено несколько шкафов! Консервацию считают на десятки - компоты, грибы, фрукты, овощи, варенья.

Алексей работает оператором на дорожно-строительном предприятии и на полставки - воспитателем, а Виктория полностью посвящает себя детям. Скучать семье некогда: каждого ребенка мама приучает к труду. У семьи сад, 70 соток картошки, 50 соток тыквы, 20 соток озимой пшеницы, а еще - яровая пшеница и овес. Почти все - для кормления животных. В хозяйстве еще 9 поросят и 30 кур-несушек.

Старшие относят корм поросятамФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Старшие дети помогают растить свинок - кормят, убирают, собирают куриные яйца... В огороде мы все работаем. Муж на мини-тракторе, который подарил президент Александр Лукашенко, когда навещал нас в прошлом году. Старшие ребята косят, младшие помогают в прополке. Из урожая и мяса ничего не продаем, все идет для питания семьи, - говорит многодетная мама.

В сарае у Виктории очень чистоФото: Павел МИЦКЕВИЧ

НА КАЖДОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ ОТКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Ежемесячный доход у супругов не сверхбольшой: около 2 тыс. 700 рублей - это две зарплаты и пособия на детей. Из них в месяц на питание семьи уходит минимум тысяча рублей. А чтобы хватило денег на сборы в школу, родители начинают готовиться сразу по окончании учебного года, в июне. 1 сентября родители отправят в школу двух 9-классников, остальные дети пойдут в 8-й, 7-й, 6-й, 3-й и 2-й классы.

А это - шкаф для обуви большого семействаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Канцелярские принадлежности покупаю еще в июне. Летом откладываю примерно по 60 - 70 рублей в месяц на каждого ребенка, чтобы не было потом проблем собраться в школу. Летом проще сэкономить, когда каникулы и много всего на огороде. А в начале сентября закупаю тетрадки, атласы, контурные карты, словари, пособия - на все уходит не меньше 150 рублей. Для многодетных есть скидка. Я не сторонник, чтобы вместо пособий и словарей использовать планшеты. Гаджеты и зрение портят, и от учебы отвлекают, - уверена Виктория.

Летом вся семья в огородеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

«ЖИВЕМ КАК И ВСЕ, ТОЛЬКО С БОЛЬШИМИ КАСТРЮЛЯМИ!»

Костюмы мама покупает уже в середине или конце августа. Во-первых, так выходит дешевле, потому что в это время проводятся школьные ярмарки, где цены ниже. Во-вторых - неизвестно, как ребенок вымахает за лето. Был случай, когда одному из мальчиков купили костюм заранее, он оказался большим, хотели обрезать. А потом буквально за месяц ребенок так вырос, что чуть в него влез. В общем, хорошо, что не обрезали!

Десятки яиц семья собирает в собственном курятникеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

- Вообще, костюмы приходится покупать каждый год - дети ведь растут, да и одежда быстро изнашивается. От старших младшим почти ничего не остается, потому что ребята все разные - и вещи не подходят. В одежде делового стиля наши дети ходят в школу всегда. Например, мальчики в брюках и рубашке или «обманке».

Рюкзаки тоже иногда приходится покупать новые к началу учебного года. Но чаще на этом получается экономить. Один раз купить рюкзак хорошей фирмы, который прослужит дольше, выгоднее:

- Берем все в обычных магазинах, чаще в гипермаркетах. Через интернет не заказываем, потому что мне надо увидеть вещь вживую, оценить, померить, - замечает Виктория. - А носки, карандаши, ручки берем пачками. Как часто повторяю, живем как все, только с большими кастрюлями!

Ребята помогают в хозяйствеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

У большой семьи два холодильника и отдельная морозилкаФото: Павел МИЦКЕВИЧ