Нескучный деловой стиль для школы: 7 советов дизайнера и мамы Людмилы Лабковой

7 Авг. 21:21 2018-08-07T21:23:42+03:00

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Школьная форма должна быть комфортной

- Для своей дочери я собрала так называемую капсулу - набор одежды, которую можно комбинировать. При этом ориентировалась на ее привычки и предпочтения в одежде еще с детского сада. Точно могу сказать: детям удобнее в трикотаже, а не в текстиле. Почему не разрешить его в школе?

Вся молодежная, да и возрастная, мода сегодня - в кэжуал-стиле, джемперах, в удобных брюках. Как мама, любящая своего ребенка, я создала школьную коллекцию из спортивного футера - это комфортный телу трикотаж, в котором ребенку удобно и за партой, и на переменках. Он практичен при носке, предназначен для многочисленных стирок и почти не мнется, что экономит мамино время. Кроме того, это хлопковое полотно, которое позволяет создать изделие классической формы - жакеты, брюки, юбки, платья без подкладки. Зачем ребенку лишний слой, в котором он может вспотеть?

Вся молодежная, да и возрастная, мода сегодня - в кэжуал-стиле, джемперах, в удобных брюках. Фото: личный архив.

В моей капсуле для дочери двое брюк - модные широкие укороченные кюлоты и облегающие трикотажные джегинсы (от - джинсы и легинсы. - Ред.), в которых комфортно в классе и на переменках. Их можно надеть и с туфлями, и с кроссовками. К ним подобрали трикотажный жакет-кофточку на больших пуговицах (поддерживаем деловой стиль!) и хлопковые трикотажные блузки - с воротником типа поло и без воротника, ведь дети любят, когда блузки похожи на любимую футболку. Жакет можно набросить, не застегивая, на трикотажное платье с коротким рукавом. Можно добавить юбку, но это решим, когда дочь пойдет в школу и поймет, будет ли ей комфортно. Мой совет: не спешите покупать много одежды заранее!

Скажите нет шерсти

- Шерсть - ткань для взрослых, если это не меринос или кашемир (высококачественные сорта шерсти). Остальная шерсть - только для мужских и женских костюмов, для детей она точно неприемлема. Полушерстяные ткани носятся неплохо, но они колются и могут провоцировать аллергические реакции. У меня до сих пор аллергия на шерсть - это накопительное со школьных времен, когда мы все ходили в шерстяных платьях и почесывались. Поэтому сегодня любую новую ткань из содержащих шерсть полотен прикладываю к лицу, чтобы проверить свои ощущения. Мое твердое убеждение: школьная форма не должна быть из шерстяной ткани.

Дресс-код должен начинаться со взрослых

- Покажите пример. Мы рассказываем детям про деловой стиль, убеждаем, что это правильно, надеваем на них копии взрослых костюмов, а у доски они видят учительницу в легкой прозрачной леопардовой блузе, яркой юбке и ботфортах. Мне, как маме и дизайнеру, хочется видеть и учителей в деловом образе и выдержанном стиле.

Девочки выбирают и платья, и брюки

- Когда на последних Евроиграх встал вопрос, во что одеть дирекцию, мы спросили девушек, в чем они себя видят. Нам ответили: «Только в брюках! Это удобно». Почему тогда мы мучаем девочек непременно строгими юбками на жестких поясах? Брюки - это удобно и тоже деловой стиль. Идеально, если брюки сшиты не из текстиля, а из уютного трикотажа, приятного телу. Любая текстильная вещь для ребенка должна быть проверена на свободу движения - дети проводят в этой одежде большую часть дня.

Не покупайте детям одежду из искусственных тканей

- Сегодня в Беларуси запрещено сертифицирование одежды для детей из 100%-ного полиэстера, но ее по старинке выпускают предприятия, имеющие сертификаты старого образца. На переменках дети активно двигаются, искусственные ткани усиливают потоотделение и неприятные запахи. Попробуйте найти мальчиковый пиджак от белорусского производителя на подкладке из натуральной ткани - задача не из легких! Добавление полиэстера допустимо, но в детском изделии должно быть не менее 30% натурального органического волокна - хлопка, вискозы, бамбука. Идеальная подкладка - из натуральной вискозы. Удобны изделия из жаккардовой ткани (их почти не нужно утюжить!) - это смесь хлопка, вискозы, небольшого процента полиэстера и эластана.

Трикотаж – палочка-выручалочка в том числе и для мальчиков.

Яркое - тоже деловой стиль

- Чтобы не давило визуальное чувство безнадеги от сплошь черного и белого, я предлагаю для девочек одежду малинового и ярко-василькового цветов, сохранив при этом деловой стиль.

Яркое - это тоже деловой стиль. Фото: личный архив.

В нашем обществе почему-то многие стремятся слиться с толпой и так же одевают своих детей. Моя дочь будет носить в школу одежду разных цветов: внешность - проявление внутреннего состояния человека.

Чтобы не давило визуальное чувство безнадеги от сплошь черного и белого, дизайнер предлагает для девочек одежду малинового и ярко-василькового цветов, сохранив при этом деловой стиль. Фото: личный архив.

Ребенок не должен ходить в неудобной обуви

- Обуви не должны касаться никакие дресс-коды. Классический люксовый костюм сейчас носят даже с кроссовками! Почему тогда мы поддерживаем устаревший советский подход: костюм - только с классическими туфлями?

Обуви не должны касаться никакие дресс-коды. Классический люксовый костюм сейчас носят даже с кроссовками! Фото: личный архив.

Нашим детям удобно в кедах и кроссовках. Или хотя бы давайте придем к компромиссу: можно приобрести слипоны - удобная резиновая подошва, ортопедическая стелька, верх - из мягкой кожи или качественной ткани. Чтобы удобно и за партой, и пробежаться-размяться на переменке.

Нашим детям удобно в кедах и кроссовках. Или хотя бы давайте придем к компромиссу: можно приобрести слипоны.

Я считаю, что школьную моду должны создавать дизайнеры, имеющие детей-учеников, которые понимают, что это такое, на своем примере и на примере своих детей.