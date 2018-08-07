Жена олигарха Катерина Озкан: Чтобы мне некуда было улетать, муж построил в Минске гостиницу

7 Авг. 12:48 2018-08-07T21:24:16+03:00

Как стать женой миллиардера, о чем жалеет, мечает и на каком этапе сегодня отношения с мужем - Катерина Озкан откровенно рассказала "Комсомолке" [фото]

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Историю любви белорусской золушки Катерины Озкан, которая в 17 лет уехала работать в турецкий отель, а в итоге вышла замуж за турецкого миллиардера, много лет передают из уст в уста. Катерина уже рассказывала «Комсомолке» о том, как воспитывает четверых детей, как они пережили ураган Ирма, обрушившийся прошлой осенью на Сен-Мартен - остров недалеко от США, где много лет назад она вместе с мужем Суди Озканом построили дом.

Катерина и ее семья (слева-направо: средний сын Роял, племянница Дарья, муж Суди, старший сын Кинг, Катерина, дочь Принцесса, младший сын Суди). Фото: личный архив.

3 июля они перешагнули важную отметку - 21 год знакомства. И пусть несколько лет назад турецкие СМИ писали про развод пары, Катерина настаивает: они по-прежнему муж и жена. Как начинать отношения, не зная языка, и какое самое важное для семьи женское качество - Катерина Озкан рассказала в рубрике «Женская логика».

21 год назад и сегодня. Фото: личный архив.

- Катерина, ваша история любви для многих - красивая сказка. А как сегодня складывается ваша личная жизнь? Вы рассказывали, что муж не принял то, что вы повзрослели, захотели стать самостоятельной и начать свой бизнес…

- За последние годы я превратилась в очень рассудительного, спокойного человека. Не принимаю скоропалительных решений, научилась прощать и всегда даю шансы, поэтому у нас с мужем до сих пор очень хорошие отношения.

Я дождалась момента, когда он осознал, что «пропадает талант, ей надо развиваться». Мой муж сейчас намного спокойнее относится к моим начинаниям (Катерина занимается производством и доставкой здоровой пищи на острове Сен-Мартен. - Ред.), каждый раз, когда звонит, спрашивает, сколько продала, сколько заработала - во всем пытается помочь. Даже говорит: «Пусть бы ты не своим бизнесом занималась, а моим, у тебя есть жилка».

Катерина занимается производством и доставкой здоровой пищи на острове Сен-Мартен. Фото: личный архив.

Я смотрю вокруг: сложно найти пример идеальной семьи. Чаще - наоборот: чем идеальнее выглядят отношения, тем больше скелетов в шкафу, и рушится такое в один миг. А иногда нужно просто немножечко потерпеть - и все встанет на свои места. Может, год, может, два, в моем случае было больше. Когда люди любят друг друга, пусть даже кто-то сорвался, не надо дать упасть с обрыва полностью. Надо за мизинчик, но удержать.

- Чтобы удержать за мизинчик, самому надо иметь здоровую психику.

- Да, для этого существует штанга! Закрываешься, включаешь музыку и тягаешь-тягаешь-тягаешь! Пока не успокоишься. А потом живешь дальше.

Ради здорового красивого тела и стабильной психики Катерина ежедневно занимается спортом. Фото: личный архив.

«Чуть что не по мне - уезжала, а он меня возвращал»

- Если бы можно было открутить назад, сегодня бы повторили авантюру, отправившись 17-летней девочкой на заработки в Турцию?

- В 17 лет была наивной и стеснительной, краснела при каждом слове. Может, это и привлекло моего мужа... Я поехала работать официанткой, но поработала два или три дня. Суди меня увидел, пригласил на ужин и сказал: «Все, больше никаких танцев и никаких официанток». Так и закончилась моя работа.

Такой Катю увидел и полюбил будущий супруг. Фото: личный архив.

С одной стороны, я была стеснительная, с другой - у меня всегда был девиз по жизни: вначале делаем, потом думаем. Потому что если слишком много думать, появляется слишком много препятствий. А с ними легче справляться уже после результата, каким бы он ни был. С мужем так и произошло: сначала сделали, потом подумали.

- Как вы общались, если он не знал русского, а вы - турецкого и английского?

- Может, это и хорошо вначале, когда разговоров мало. А вот за ручку взять, погладить, потянуть за руку в луна-парк или в магазин - это намного милее. Иногда языковой барьер помогает: влюбляешься во взгляд, манеру общения, запах человека.

Со временем это переросло в нечто большее - мы часто могли не разговаривать и думать об одном и том же. Со временем я выучила турецкий. И всегда старалась сделать так, чтобы муж верил, что это его инициатива или идея, что он молодец и герой – все сам придумал.

- Слышала, как Суди вас добивался - заваливал цветами, драгоценностями, а вы не принимали, все выставляли за порог номера его же отеля.

- И так было, и чемоданы я собирала часто. Чуть что не по мне - уезжала, а он меня возвращал. Я всегда хотела семью и детей. А у него все это уже было, в том числе взрослые дети. И он, как нередко мужчины после развода, говорил, что «никогда больше не женюсь». А я, как нормальная женщина, просто уезжала.

Когда в последний раз прилетела в Беларусь, думая, что навсегда, Суди построил в Минске гостиницу («Краун Плаза» - первый в Минске пятизвездочный отель. - Ред.) - чтобы находиться в том месте, откуда мне некуда будет улетать. Если посмотреть назад, я бы ничего не изменила. Разве что еще двоих деток родила для полного счастья.

Катерина с сыном. Фото: личный архив.

«Суди отдал мне все свои кредитные карточки»

- Помню, собрала чемоданы - паспорта нет. А Суди сидит в лобби и говорит: «Не уезжай». Спрятал мой паспорт… Я чуть ли не каждую неделю собиралась домой, такой характер - иногда по две недели с ним не разговаривала. В его же гостинице. Потеряла столько времени, чего-то обижалась. А он все ждал, что я заговорю первой. Одно дело, когда с мальчиком, а тут взрослый мужчина, не знаю, как это все прокатило и хорошим закончилось.

- Но это того стоило, раз в итоге вы поженились?

- Я к этому не стремилась. Когда у нас появились детки, это и вовсе отошло на второй план. Нас благословил имам, по религиозным обрядам все случилось. Но когда сыновьям было пять, четыре и три года, муж спросил: «Дети пойдут в школу и будут говорить, что родители не расписаны?» Я отвечала: «Ну и что? Если меня спросят, я скажу, что ты не муж, а отец моих детей». Его это так задевало!

Потом раз - и предложил замуж. Не было колен, колец и виолончелей, так что никакая у нас не сказка. К тому времени мы уже семь лет жили вместе. Познакомились 21 год назад, 14 лет из них я замужем.

Так выглядят владения Катерины и ее семьи на острове Сен-Мартен. Фото: личный архив.

- Многие не понимают, как можно быть счастливой, если муж почти на 40 лет старше?

- Суди отлично выглядел - он спортивный, веселый, щедрый. Для многих был желанной добычей. Его возраст - это мудрость и опыт, я очень многому от него научилась. В нашей жизни все устаканилось, когда мы прилетели и осели на Сен-Мартене, стали жить не в гостинице Турции, как много лет до этого, а отдельно, только своей семьей. Мы стали ближе, когда он увидел мое к нему отношение, узнал мои взгляды на жизнь.

Суди кормит старшего сына. Фото: личный архив.

- Вы не боялись рожать без гарантий?

- Глупости, я же рожала не ради штампа. Мне и мама всегда говорила: «Кать, не думай об этом, где есть тарелка супа на одного, будет и на двоих». Думаю, это он больше боялся, что дети маленькие, но потом ему так понравилось, что уже не мог остановиться (улыбается).

- Думаю, это Суди больше боялся, что дети маленькие, но потом ему так понравилось, что уже не мог остановиться. Фото: личный архив.

- Когда вы впервые осознали, что замужем за очень богатым человеком?

- На самом деле он в жизни очень простой. Мы всегда летали экономклассом, могли есть сэндвич, сидя в аэропорту на полу. Есть те, кто разбогател очень быстро, тут же обзавелся яхтами и самолетами, а есть те, кто работает ради бизнеса. Это мой муж. У него в кармане может не быть ни копейки.

Иногда говорил: «Дай 100 долларов». Я в ответ: «Дам, но есть только купюры по двадцать долларов». Дело в том, что если у него деньги в кармане, он сразу их раздает, так хоть пяти человекам раздаст, а не одному…

Самая дорогая его одежда - та, что я ему покупала и покупаю. Остальное - джинсы, майки, кроссовки.

Я не осознавала богатства, но точно знала, что я как за каменной стеной. Иногда жена спрашивает у мужа: «А можно мне это?» У меня никогда не было таких вопросов - Суди отдал мне все свои кредитные карточки, сказал: «Делай что хочешь». Даже при строительстве дома не задавал вопросов. Правда, может, он специально это сделал, чтобы меня больше никто не мог себе позволить (смеется)?

Когда чувствуешь себя такой уверенной, все материальное перестает иметь некий смысл. Если раньше я радовалась, например, колечкам, сейчас меня ими не удивишь. Сразу говорю: «Неси назад». Он уже знает. Поясняю: «Мне крышу надо крыть, зачем это?» Когда у нас было 14 лет свадьбы, муж в саду нарвал цветов. Вот им я очень умилилась. Или пошел рыбы наловил, чтобы я могла ее готовить и продавать.

- Но были же времена, когда и подарки радовали! Слышала, как муж хотел вас удивить сумочкой «Биркин» (шьют на заказ, цена - от $8500 долларов. - Ред.), пошел в бутик, но забыл название...

- Да, я не ожидала! Я рассказывала ему, что такие дорогие сумки и при этом так долго надо ждать - сразу не продают. В тот же день муж, ничего мне не говоря, пошел в бутик. Но перепутал название и говорит: «Дайте мне бургер».

Его не поняли, он объяснил: «Моей жене понравилась ваша сумка, покажите». Ему принесли, объяснили, что клиент ждал ее 12 месяцев. Муж был со своим менеджером, кивнул: «Рассчитайся с ними. А клиенту закажите новую». Взял сумку и ушел. Это его черта характера, «нет» - для него не ответ.

Заветная сумочка Биркин. Фото: личный архив.

«Женщины с короткой памятью - самые счастливые на свете»

- А почему вы решили начать собственный бизнес?

- Дети вырастают, улетают, свободное время надо чем-то заполнять. Если этого не делать – начинаются посиделки, гулянки, друзья. Я настолько сейчас занята, что даже в кино могу сходить раз в два месяца.

Катерина занимается производством и доставкой здоровой пищи на острове Сен-Мартен. Фото: личный архив.

И я рада, что у меня есть любимое дело, которое уже одобряет и мой муж. Для острова у нас хорошие объемы продаж, неплохой доход.

С местными жителями острова Сен-Мартен и здоровой едой собственного приготовления. Фото: личный архив.

Дети выросли, а мне самой немного нужно - вкусно покушать, потренироваться и немного шопинга, когда плохое настроение, покупаю туфли на шпильках.

- Ну не скажите - обслуживание одного дома на Сен-Мартене чего стоит!

- Если честно, хочу однокомнатную квартиру без спальни и кухни. Чтобы поставить кофе-машину и раскладной диван напротив огромного окна. Чтобы я могла сама ее убирать, чтобы мне в 8.30 не звонили с первого этажа на второй в мою спальню, жива ли я? Чтобы люди вокруг не ходили, как на вокзале. Мне очень мало нужно. Но пока я очень счастлива на Сен-Мартене, остров стал мне вторым домом.

- Ни в коем случае нельзя жить кем-то - только собой, кто бы рядом с вами ни был. Может, немножко я и превратилась в такую Снежную королеву, но в сегодняшнем мире это правильнее. Фото: личный архив.

- Катерина, как вам кажется, в браке можно простить все? Как вы советуете дочке?

- Надо учиться отпускать плохое и давать шансы. Вопрос не в том прощать или нет. Трудно забыть. И нужно помнить, чтобы быть начеку. У меня никогда до такого не доходило - я забываю.

Стараюсь забыть и всегда ищу, почему человек так поступил.

Никогда нельзя винить одну сторону. Одну сторону на что-то другое подтолкнула вторая сторона. Надо со многим научиться мириться, делать выводы и стараться, чтобы больше не повторилось. Если уж невмоготу - расходиться, не мучить себя, тут уже никакое прощение не спасет.

- Раньше я намного сильнее переживала. Со временем научилась строить внутри себя стены. Забывать, переживать. Так спокойнее. И нельзя зарекаться. Фото: личный архив.

- Слушаю вас, и кажется, вами руководит не женская логика, а здравый мужской рационализм. Это воспитывается?

- Да, раньше я намного сильнее переживала. Со временем я научилась строить внутри себя стены. Забывать, переживать. Так спокойнее. И нельзя зарекаться.

Ни в коем случае нельзя жить кем-то - только собой, кто бы рядом с вами ни был. Может, немножко я и превратилась в такую Снежную королеву, но в сегодняшнем мире это правильнее.

Красота! Фото: личный архив.

- Дети разъезжаются, у вас есть план на ближайшую пятилетку?

- Нет, зачем планировать, а затем расстраиваться? Да у меня и не та ситуация сегодня, чтобы планировать - завтра в моей жизни может начаться ураган. Мне надо быть готовой ко всему - чтобы ураган и с музыкой (смеется).

- Вы сейчас про отношения с мужем, которые пока поставили на паузу?

- Нет, они не на паузе, у нас всегда эволюция. Стало только лучше, сейчас мы сосредоточены на детях. Муж недавно был здесь, у старшего сына на выпускном - старший Кинг уезжает в университет, в следующем году средний сын уедет учиться. И так каждый год. Мы сейчас только об этом и думаем - как все правильно для них сделать.

С сыновьями Кингом, Роялом и Суди и дочерью Принцессой. Фото: личный архив.

Отношения перешли в фазу «родительские». Знаете, самое большое мое богатство - короткая память. И мне не надо никаких извинений. Женщины с короткой памятью - самые счастливые на свете.

- Знаете, самое большое мое богатство - короткая память. И мне не надо никаких извинений. Женщины с короткой памятью - самые счастливые на свете. Фото: личный архив.

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