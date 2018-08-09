Возраст суррогатной матери и право на заморозку яйцеклеток: что изменится в Законе о репродуктивных технологиях

9 Авг. 22:08 2018-08-09T22:40:12+03:00

Изменить размер текста: A A

- Наверное, это символично, что мы говорим о новшествах в нашем Законе о вспомогательных репродуктивных технологиях тогда, когда весь мир отмечает 40-летие первого успешного ЭКО: 25 июля 1978 года на свет появилась Луиза Браун - первый в мире ребенок, зачатый методом экстракорпорального оплодотворения. С тех пор 25 июля отмечается Всемирный день эмбриолога.

- Да, это действительно та дата, которая полностью изменила отношение к проблеме бесплодия. В России первый ребенок, зачатый с помощью ЭКО, родился в 1986 году, в нашей стране - в 1995. А вообще история белорусской репродуктивной медицины началась в 1994 году, когда в Минске было зарегистрировано иностранное предприятие, филиал чикагского Института репродуктивной генетики - Центр репродукции и генетики. Учредителем был Верлинский Юрий Семенович - талантливый врач-генетик. 26 ноября 1995 года можно считать профессиональным праздником репродуктологов Беларуси: в этот день были рождены первые дети в нашей стране - двойня, появившаяся на свет благодаря процедуре ЭКО, которую эмбриологи Чикагского института репродуктивной генетики со специалистами нашего центра проводили совместно.

За сорок лет применения вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с их помощью на свет родилось более восьми миллионов малышей. В нашем центре - более 10 тысяч. Сегодня эффективность ЭКО в репродуктивных клиниках мира для женщин до 35 лет составляет более 50%, от 35 до 40 лет - до 35%, после 40 лет - 10 - 15%.

ecocenter.by

- Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях» был принят в 2012 году, с чем связана необходимость его доработки?

- Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях», в рабочую группу по созданию которого в 2010 - 2012 годах были приглашены специалисты центра, был действительно необходим, так как отношения, которые он регулирует, могут повлечь серьезные последствия - как для конкретно взятой семьи, так и для общества в целом. После принятия Закона многие спорные вопросы применения ВРТ были урегулированы, что позволило облегчить работу врачам и обеспечить гарантии для пациентов и их детей.

Когда принимается законодательный акт, регулирующий какие-либо отношения, а спустя время, как правило, рассматривается вопрос о необходимости его изменения с учетом практики применения - это нормальная ситуация. И в этот раз специалисты центра приняли участие в рабочей группе по подготовке проекта. Мне хотелось бы выразить благодарность Национальному центру законодательства и правовых исследований РБ и Министерству здравоохранения РБ за оказанное нам доверие и возможность поучаствовать в такой интересной работе.

- Какие предложения внесли специалисты центра во время работы над изменениями в Закон?

- Один из важных моментов, который, на наш взгляд, должен быть закреплен в Законе, - это изменения требований к суррогатной матери, родственнице пациентки.

К нам поступают обращения от пациентов, чтобы рассматривать в качестве суррогатной матери родственницу (мать) бесплодной женщины, которая не достигла возраста 49 лет и не имеет медицинских противопоказаний к применению ВРТ. Как правило, такая женщина уже имеет совершеннолетних детей и порой не состоит в браке (разведена, вдова).

Сейчас Закон предусматривает, что суррогатной матерью может быть женщина, состоящая в браке, в возрасте от 20 до 35 лет, не имеющая медицинских противопоказаний к суррогатному материнству и имеющая ребенка. При этом экстракорпоральное оплодотворение и искусственная инсеминация применяются в отношении пациентки, не достигшей 50 лет. То есть суррогатной матери фактически проводится процедура экстракорпорального оплодотворения, но возрастные рамки при этом различны.

И если к нам обращаются с просьбой о привлечение матери бесплодной женщины в качестве суррогатной матери, мы отказываем на основании Закона - таким парам приходится искать суррогатных матерей, рассказывая о своей медицинской проблеме. Привлечение же матери бесплодной женщины в качестве суррогатной матери позволит парам сохранить врачебную тайну семьи, а также получить эти услуги на безвозмездной основе.

Именно поэтому было предложено увеличить для родственных суррогатных матерей требования к возрасту до 49 лет включительно, а также изменить требования к их семейному положению.

РАСШИРЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВ ЖЕНЩИНЫ

- Еще одно предложение касалось закрепления в Законе права женщины на криоконсервацию своих яйцеклеток...

- Это связано с тем, что сегодня женщина не имеет возможности криоконсервировать свои яйцеклетки, если она не имеет диагноз «бесплодие». При этом, имея криоконсервированный материал, она смогла бы им воспользоваться в будущем, особенно в тех случаях, когда женщине предстоит лечение онкозаболеваний или удаление яичников.

Проблема онкозаболеваний стоит достаточно остро. С целью предупреждения таких заболеваний проводятся скрининги, анализируется наличие заболеваний в семье. И если у мужчины, например, выявлены маркеры онкозаболеваний, он вправе криоконсервировать свой биологический материал для последующего использования. А вот женщина - нет, так как для получения женских половых клеток необходимо провести стимуляцию овуляции и забор яйцеклеток, что в соответствии с законодательством возможно только при наличии диагноза «бесплодие». Поэтому мы внесли предложения о закреплении в Законе пункта о правах женщины на криоконсервацию и хранение яйцеклеток с последующим их использованием в соответствии с законодательством.

- Какие еще важные моменты вы предложили внести в Закон?

- С целью предупреждения близкородственных браков, накопления нежелательных мутаций и негативного влияния на здоровье нации было предложено установить требования к ввозимым на территорию Республики Беларусь донорским половым клеткам, а также механизму учета их применения в Республике Беларусь и законодательно закрепить право на использование зарубежных банков.

Проектом Закона также предлагается увеличить возраст доноров мужчин с 40 до 55 лет, а также исключить положение о максимальном сроке хранения донорских половых клеток.

- Всех интересует проблема донорства. Почему и в мировой практике, и в Беларуси предпочтение отдается анонимным донорам?

- Введение норм, касающихся анонимного донорства, основывалось на необходимости сохранения семейных ценностей и здоровья нации. И создание условий, препятствующих фактическому знакомству донора и детей, родившихся в результате донаций, действительно является одним из принципов мировой практики применения вспомогательных репродуктивных технологий и не дает возможности донору интересоваться жизнью ребенка, семьи, воспользовавшейся его услугами. И, как следствие, предъявлять требования друг к другу материального и неимущественного характера.

А установление требований о том, что донорские половые клетки, полученные от анонимного донора, могут быть использованы ограниченное количество раз, только после их криоконсервации и прохождения карантинного периода, длительность которого составляет шесть месяцев, позволяет предупредить распространение заболеваний (сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С), передающихся в том числе половым путем, имеющих «серый период», в течение которого они не могут быть выявлены, и не допустить накопления генетических мутаций (например, муковисцидоз), связанных с родственными браками.

- Какие дальнейшие этапы будет проходить проект?

- Все вышеуказанные предложения были поддержаны рабочей группой и включены в проект, сейчас он находится на рассмотрении в Парламенте. И в ближайшее время, надеемся, будет принят. Уверены, что новый Закон поможет изменить жизнь всех тех пар, которые обращаются за помощью к ВРТ в надежде стать счастливыми родителями.