2018-08-08T14:00:18+03:00
Общество

Кругосветка по Беларуси: команда блогеров и журналистов покорила север, юг, запад и восток страны

На прошлой неделе в байнете появился Боржоми Трип - маршрут для «кругосветного» путешествия по Беларуси на машине. Он предлагает проехать почти 2,5 тысячи километров за 48 часов, чтобы покорить север, юг, запад и восток нашей страны
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На берегу самого северного озера ОсвейскогоНа берегу самого северного озера ОсвейскогоФото: Дмитрий ЛАСЬКО

На прошедших выходных 11 популярных белорусских блогеров, моделей и журналистов вместе с Borjomi стали первыми, кто опробовал маршрут и за один уикэнд посетил все крайние точки нашей страны. Успеть повторить такой Боржоми Трип и увидеть Беларусь с другой стороны предлагают каждой паре, семье или дружеской компании до конца лета.

Участники первого Боржоми Трип проехали всю Беларусь и сделали фотографии в ее крайних точках: на берегу самого северного озера Освейского, в соседнем с Россией Хотимске, что на востоке страны, а также добрались до южного Мозыря и завершили поездку на западе - в Бресте.

Участники Боржоми Трип не только отдыхали. но и делились своими фотографиями в Instagram Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Участники Боржоми Трип не только отдыхали. но и делились своими фотографиями в InstagramФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мозырь – город, расположенный на реке Припять.Дмитрий ЛАСЬКО

Изначально маршрут рассчитан на 48 часов, но из-за желания задержаться в живописных местах Витебщины, остаться потанцевать на фестивале в Браславе и поплавать в Припяти участники провели в дороге больше 55 часов. Путешественники успели по пути прокатиться на троллее длиной 160 метров в комплексе Озерки в Поставах. Он растянут между берегами озера на высоте 3-этажного дома. После этого попробовали свои силы в сап-бординге в усадьбе «Охотный ряд» под Полоцком. В Могилеве устроили картинг-гонки на скорости больше 60 км/ч. А в самой восточной точке Беларуси - городе Хотимске наблюдали за ночными огнями с колеса обозрения которому уже 20 лет. За гастрономическую составляющую Боржоми Трип отвечал главный фудхантер страны Koko.by - в его Instagram 200 тысяч подписчиков. Вместе с ним путешественники тестили кухню в придорожных кафе, экоусадбе и ресторанах в Пинске, Могилеве и Гомеле.

Путешественники прокатились на троллее длиной 160 метров Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Путешественники прокатились на троллее длиной 160 метровФото: Дмитрий ЛАСЬКО

- Все локации, в которых побывали первые участники Боржоми Трип уже появились на специальной карте. Каждый сможет найти на ней 48 необычных мест для путешествий по нашей стране, о которых многие белорусы скорее всего даже не подозревают, - рассказывает Екатерина Килбас, представитель ТМ «Боржоми» и организатор проекта. - Вдохновиться на «кругосветку» по Беларуси уже можно в социальных сетях. Первые путешественники делились своими фотографиями в Instagram с хэштегами #БоржомиТрип и #Беларусь48.

Конная прогулка по живописным местам Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Конная прогулка по живописным местамФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Повторить «кругосветку» и покорить крайние точки страны приглашают всех любителей активного отдыха до конца лета. Маршрут составлен таким образом, что добраться до него можно практически из любой точки Беларуси в течение двух часов.

Северная точка Беларуси - озеро Освейское. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Северная точка Беларуси - озеро Освейское.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие участники попробовали свои силы в сап-бординге Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Многие участники попробовали свои силы в сап-бордингеФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Сап-бординг под Полоцком.Дмитрий ЛАСЬКО

В Могилеве устроили картинг-гонки на скорости больше 60 км/ч. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Могилеве устроили картинг-гонки на скорости больше 60 км/ч.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Участники почувствовали настоящую скорость Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Участники почувствовали настоящую скоростьФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Картинг-гонки в Могилеве.Дмитрий ЛАСЬКО

В Хотимске наблюдали за ночными огнями с колеса обозрения которому уже 20 лет Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В Хотимске наблюдали за ночными огнями с колеса обозрения которому уже 20 летФото: Дмитрий ЛАСЬКО

Путешественники тестили кухню в придорожных кафе, экоусадбе и ресторанах Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Путешественники тестили кухню в придорожных кафе, экоусадбе и ресторанахФото: Дмитрий ЛАСЬКО

На берегу Освейского озера.Дмитрий ЛАСЬКО

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