Певица Галина Шишкова: «У нас на даче лисы чувствуют себя как дома»

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-08T15:39:39+03:00

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Родители Галины Шишковой лето проводят на даче и каждый год развлекаются тем, что наблюдают за повадками лис… прямо на своем участке. Появились зверьки впервые четыре года назад в середине мая. Поначалу хозяева дома просто стали замечать, что кто-то вырыл нору под сараем и возле нее стали появляться то птичья косточка, то кусочек заячьей шкурки, а то и просто тряпочка или мячик. Потом, когда лисята подросли и осмелели, стали выходить из своего укрытия.

Родители Галины Шишковой развлекаются тем, что наблюдают за повадками лис… прямо на своем участке. Фото: личный архив

- У нас дача угловая, по две стороны лес, - рассказывает Галина. - Мама Галина Михайловна преподаватель, папа Евгений Александрович - военный летчик, оба уже на пенсии. Они современные и очень интеллигентные, любят животных. Были у них и коты, и собаки, и попугаи, и даже кролик, но когда животные умирают, мама очень переживает. Поэтому решили больше не заводить. Но и на даче то птичку выхаживают, то ежика. Вот лиса, видимо, почувствовала хороших людей, потому им и доверила потомство.

Хозяева дачи понимают, что приручать не нужно, поэтому не гладят их и не балуют. Фото: личный архив

В выводке было пять лисят, но в прошлый раз лиса уже через полтора месяца увела их в лес. А в этом году троих забрала, а двое все еще на дачном участке. Родители назвали их Белохвостикова - за белый хвост и Смельчак, потому что он самый первый к ним пришел. Подростки ведут себя по-разному: говорят, девочка более нежная и спокойная, постоянно делает запасы, закапывает еду.

Лисы гуляют на лужайке перед домом, как щенки. Фото: личный архив

Лисы уже настолько привыкли к моим родителям, что гуляют на лужайке перед домом, как щенки. Они очень игривые и дружелюбные, гоняются за бабочкам и мошками, обожают воровать у хозяев резиновые тапки и коврик перед дверью, играют в мячик. Однажды лисенок схватил в зубы маленькие грабли и пытался их утянуть, выглядело это очень потешно. Во время жары ставили им воду и смотрели, как лисята резвятся.

На другие дачные участки лисы не лазят - боятся. Фото: личный архив

Конечно, огород они попортили прилично. Морковка для них - как травка-муравка, обожают ее. Подъели весь крыжовник и смородину. Сначала отрывали ягоды снизу, а потом начали становиться на задние лапки и добирались до верхних ягод.

Когда родители садятся на веранде обедать, лисы прибегают, садятся у стола и смотрят такими грустными глазами, что не кинуть им кусочек просто невозможно. В общем, ведут себя, как обычные домашние животные. Но хозяева дачи понимают, что приручать не нужно, поэтому не гладят их и не балуют - просто наблюдают за ними. Но если сказать строго: «Я тебе ничего не дам», - лисята обижаются и уходят.

Лисы очень веселые и игривые

Интересно, что лисы чувствуют членов семьи и чужаков. Когда приехал внук Ваня, они сразу же отнеслись к нему спокойно. Наверное, различают своих по запаху. А вот когда приходят чужие, прячутся и даже носа не кажут. Поэтому и на другие дачные участки они не лазят - боятся.

- Родители сразу их приняли или боялись поначалу? Ведь говорят, что лисы очень подвержены болезням.

- По ним видно, что здоровы - они веселые и игривые. Поначалу родители относились к ним осторожно, мама говорит, что в баню раньше с граблями ходила (смеется). А сейчас уже нет, не боятся. Ну а что они им сделают? Не травить же, это живые существа.

- Говорят, что у лис резкий запах…

- Вообще нет никакого запаха. Мама моя очень чуткая на эти вещи.

- Взрослую лису родители не видели?

- Ни разу. Наверное, она приходит к ним только ночью, очень осторожничает. Родители, конечно, перечитали уже множество литературы про повадки лис. Скорее всего, днем она издалека наблюдает за детьми и видит, что все у них хорошо. Нашу дачу она воспринимает как ясли и отдает родителям детей на воспитание.