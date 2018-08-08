В Вильнюсе прошел «белорусский» концерт Die Antwoord: граффити, восемь смен одежды и голый зад

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-08T16:48:15+03:00

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В Минске с концертом Die Antwoord (название группы переводится с африкаанс как «Ответ») случилась целая эпопея. Организаторы трижды пытались получить гастрольное удостоверение для эпатажной, популярной во всем мире рейв-рэп-группы из ЮАР, но все три раза получали отказ, несмотря даже на возрастное ограничение 18+.

А это был, между прочим, последний шанс увидеть их вживую: в этом году у Die Antwoord выйдет последний альбом, после которого они больше не будут заниматься музыкой.

Для белорусов это была последняя возможность увидеть Die Antwoord: после выхода следующего альбома группа прекратит свое существование.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Но выход все-таки нашелся! Чтобы белорусы смогли от души поскакать под I Fink U Freeky и Baby’s On Fire, концерт решили перенести в Вильнюс. Такое решение для нас не новинка: за много лет белорусы привыкли гонять в Литву на «Ляписов», «Крамбамбулю», Змицера Войтюшкевича и даже получали для этого бесплатные визы.

В этот раз обошлось без виз, но со льготами: до 10 июня, то есть за два месяца до концерта, белорусы могли купить билеты на вильнюсский концерт со скидкой 20%. Стоили они, кстати, недешево: танцпол – 50 евро (без скидки), трибуны – от 45 до 65.

Несмотря на рабочий день (концерт организовали во вторник 7 августа) и ценник, белорусы такую возможность не упустили.

Этот снимок приехавшие на концерт из Минска Лиза, Лена, Виталик и Оля попросили подписать «Виталик и три бабы».Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Мы ехали на поезде на 11 утра, и на границе перед нами человек десять сказали, что они на концерт, - рассказала «Комсомолке» компания минчан. – Когда мы узнали, что Die Antwoord хотят выступить в Минске, просто обалдели! Мы их уже лет восемь слушаем. А когда концерт отменили, обалдели еще раз. До последнего надеялись, что его все-таки разрешат, но потом сдались. Купили билеты в Вильнюс, отпросились на работе. После концерта переночуем здесь, в 7 утра сядем в поезд, приедем в Минск – и сразу на работу.

На концерт можно было прийти хоть без футболки и носков - все можно было купить в клубе, причем тематическое.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Концертный зал Compensa, рассчитанный на 3000 человек, оказался почти полностью заполненным: на танцполе все стояли довольно плотно, а на балконе с сидячими местами свободными осталось чуть меньше половины мест.

Фото: организаторы.

Многие поклонники рейв-реперов пришли в образах: с дредами, цветными волосами, блестками на лице. Концерт должен был начаться в 20.00, но музыканты вышли на сцену чуть позже девяти: в татуировках, с золотыми зубами и в ярких, украшенных большими черными цифрами оранжевых балахонах. Свой стиль Ниндзя и Йоланди (так зовут солистов Die Antwoord) называют Zef – «когда ты бедный, но модный».

Дикие образы и наряды рейв-рэперов - такая же важная часть концертов Die Antwoord, как и музыка.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Свой стиль Die Antwoord характеризуют как «бедные, но модные».Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Один кроссовок красный, другой синий. Очень красиво!Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Наряды были самые разные - от красных платьев до огромных пуховиков.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Одними только балахонами все не ограничилось: за полтора часа музыканты сменили по восемь нарядов! Огромные куртки (одна – полностью покрытая сверкающими пайетками), бомберы, странные кофты, разрисованные платья Йоланди – и к каждому наряду новая пара кроссовок.

За полтора часа музыканты переоделись восемь раз.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Йоланди села Нинзя на шею.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Пока Йоланди, миниатюрная 33-летняя солистка Die Antwoord, скакала по сцене, ее 43-летний супруг Ниндзя трижды бросался в толпу и пел там, лежа на руках у фанатов.

Концерт Die Antwoort в Вильнюсе, который запретили в Минске.Дарья ПУТЕЙКО, Микита НЕДАВЕРКОВ

Потом разрисовывал баллончиками белые полотнища, которыми были завешаны помосты для диджея и темнокожих красоток из подтанцовки. А еще время от времени снимал штаны, показывая залу зад, чему поклонники бурно радовались.

Ниндзя профессионально бросался в толпу и читал свой рэп, стоя и лежа на руках поклонников.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В перерыве между песнями Нинзя рисовал граффити.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Смотреть и слушать выступление интересно, даже если не знаешь ни одной песни.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Также дважды на сцене появилась 12-летняя дочь Ниндзя и Йоланди по имени Сикстин («шестнадцать» по-английски).

- Вообще-то я должна быть сейчас в школе, – сообщила она, сидя на высоком помосте и покачивая ногой. - Но вместо этого я в туре!

Дочке Нинзя и Йоланди 12 лет. А зовут ее Сикстин, Шестнадцать по-нашему.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Слева направо: Сикстин (дочка Йоланди и Нинзя), Нинзя, посылающий сообщение всем, кому концерт не понравился, и Йоланди.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В конце концерта Сикстин вместе с родителями спела последнюю песню концерта, Enter the Ninja.

На бис Die Antwoord вышли в объемных снежно-белых пуховиках, разрисованных маркером рукой любителя граффити Ниндзя, и спели песню I Don’t Care – практически точный перевод известного нам с детства шлягера Владимира Шаинского «Если с другом вышел в путь». Несколько лет назад перед ее записью музыканты связывались с композитором, чтобы получить у него на это разрешение.

Песню I Don't Care разрешил записать лично Владимир Шаинский.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Закончилось выступление благодарными продолжительными аплодисментами.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Это что, все?! Полтора часа – и все?! – спрашивали друг у друга мокрые до трусов зрители после того как в зале зажегся свет. – Я готова танцевать еще!

- Почему, интересно, не было песни Rich Bitch? А вообще концерт отличный, мы вышли насквозь мокрые!

Организаторы тоже остались довольны тем, как прошло перенесенное выступление.

- Это был фантастический концерт! Отличное завершение истории существование группы! Спасибо Die Antwoord! – написали в соцсетях представители Concert Hall Group.