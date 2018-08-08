«Главное - иметь желание учиться»: как стать крутым IT-специалистом

8 Авг. 21:58 2018-08-09T12:13:50+03:00

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Российский ИТ-эксперт в области серверной и контейнерной виртуализации Александр Варламов о том, как построил свой первый ЦОД, спроектировал виртуальную инфраструктуру для крупнейшего оператора мобильной связи России, разработал первую государственную облачную платформу, а также спроектировал собственную программно-аппаратную платформу.

Периодически я общаюсь с молодыми ИТ-специалистами, которые находятся в начале своего пути и задают вопросы, как развиваться в этой сфере, с чего начать. Здесь я хотел бы рассказать о своем профессиональном пути, надеюсь, эта статья станет развернутым ответом.

Уже в 17 лет я работал системным администратором в небольшой компании, решал первые инженерные задачи и быстро перерос их. В середине 2000-х переехал в Москву, устроился в архитектурную компанию, где мне удалось построить отличную ИТ-инфраструктуру.

Мой круг знакомых рос, и через некоторое время мне предложили работу в молодой инвестиционной компании, работающей с массой торговых площадок - множество клиентов-трейдеров, высокие требования к качеству сервисов, потеря которых равна потере денег.

Я занимался развитием инфраструктуры и сервисов, которые выдерживали большие нагрузки, обеспечивали работу тысяч клиентов, предоставляли данные в реальном времени. Количество клиентов росло вместе с этой уникальной инфраструктурой - в скором времени их было около миллиона. Опыт реализации таких нагруженных систем научил меня быть внимательным, самостоятельным и инициативным.

Набравшись опыта, я устроился в международную компанию - российский центр исследований и разработки крупнейшей китайской компании, производитель оборудования и программного обеспечения мирового уровня. Это одна из самых крупных технологических компаний в мире, поэтому попасть туда было непросто.

Передо мной стояли сложные задачи по развитию серверной инфраструктуры, где создавалось ПО компании. Инженерную работу я совмещал с участием в разработке программных продуктов для операторов мобильной связи.

Именно тут я построил свой первый центр обработки данных, реализовал виртуальную инфраструктуру защищенных рабочих столов. Решал интересные и сложные задачи, взаимодействовал с ИТ-экспертами из разных стран.

Проработав в компании несколько лет, я понял, что имею хороший опыт в телекоммуникационной сфере, и решил, что следующим местом работы должен стать один из топ-3 операторов мобильной связи РФ. Устроился на должность инженера и уже через полтора года стал ведущим инженером.

Я занимался развитием серверной инфраструктуры - был построен новый ЦОД, увеличен объем хранения данных и вычислительных мощностей. Я произвел внедрение технологий серверной виртуализации - создал одни из первых в России отказоустойчивых кластеров и перенес на них большое количество сервисов компании, сократил количество затрачиваемых ресурсов и времени на инсталляцию. Время – деньги. Такой подход позволял сделать сервисы экономически эффективными и выгодными компании.

Следующим этапом профессионального развития стала работа в крупном российском ИТ-интеграторе на должности главного инженера проекта. Я занимался разработкой первой государственной облачной платформы, создавал первый сегмент виртуальной инфраструктуры на базе СПО, разрабатывал архитектуру коммерческих сервисов, руководил талантливыми инженерами.

Было непросто превратить плохо документированный набор-компонент в рабочую инфраструктуру, в сервис, который был бы выгодным, работал без перебоев и приносил доход.

Возникающие задачи позволяли использовать накопившийся опыт, воплощать самые смелые идеи в жизнь. Моя команда одной из первых стала успешно применять открытые платформы виртуализации в продуктивных системах в России.

Затем мне предложили роль главного архитектора в команде, которая занималась созданием инфраструктуры для российской системы по взиманию платы с большегрузного транспорта. Это был проект федерального уровня - миллионы автомобилей, огромный поток данных, и их оперативная обработка.

В проекте я использовал самые современные и передовые решения, принимал непосредственное участие во всех этапах создания системы, начиная с проектирования архитектуры ПО и заканчивая контролем за инсталляцией оборудования в ЦОД.

Выбранные решения и то, как они были реализованы, серьезно повлияли на индустрию в целом. А результатом деятельности стал мощный кластер виртуализации, распределенный между двумя городами России. Система работает без сбоев, принося государству серьезный доход, согласно открытым источникам информации - 22 млрд. рублей за 2016 год.

Постепенно стало понятно, что трендом индустрии становятся горизонтально масштабируемые платформы, объединяющие в себе вычислительные ресурсы и ресурсы хранения, и я занялся разработкой такого решения.

Моя команда стала компанией, которая занимается развитием этой разработки. Как технический директор, я определяю стратегию разработки и развития платформы, проектирую инновационные решения. Я хочу создавать технологии, а не просто пользоваться ими. Хочу делиться своими знаниями и опытом - сейчас я работаю над книгой по дизайну ЦОД, соавторами станут известные эксперты отрасли Артемий Кропачев и Денис Зуев.

Для человека, который занимается или хочет заниматься ИТ, хочет что-то создавать, необязательно иметь диплом и другие документальные подтверждения навыков, гораздо важнее иметь знания и опыт, желание учиться всему новому и взаимодействовать с коллегами со всего мира - это необходимые условия для профессионального развития.

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