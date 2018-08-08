Минстройархитектуры: продавать квартиры должны уже с отделкой

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-08T16:51:45+03:00

Сокращать объем возводимого жилья в Минске не планируют, а для многодетных будут строить еще больше

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В 2018 году по планам Минархитектуры и строительства должны были построить 7029 квартир для многодетных семей. Чиновники внимательно посчитали и уточняют: квартир для тех, у кого много детей, будет на 50 штук больше.

- Это максимум за последние годы. Снижения строительства жилья для этой категории граждан больше не будет. Запланировано каждый год строить не менее 7 тысяч квартир, хотя сейчас изыскиваем средства для работы с указом №240, чтобы выходить на 10 тысяч квартир в год для многодетных семей. Ожидается, что это положительно повлияет на демографическую ситуацию в стране, - цитирует БелТА главу профильного ведомства Анатолия Черного.

За первое полугодие для граждан, которые стоят в очереди нуждающихся в жилье, построили 413 тысяч квадратных метров. Если перевести это в квартиры (в среднем по 50 квадратов) получается порядка 8,2 тыс. штук.

К слову, о квартирах. Министр недоволен тем, в каком виде сдаются квартиры застройщиками. Речь идет об отделке, когда это может быть просто коробка, без стен, пола, электроразводки и так далее.

- В правительстве рассмотрели подход касательно того, что сегодня нужно усиливать требования к коммерческим застройщикам по минимальному объему отделочных работ, работать не по упрощенной схеме, как сейчас, - сказал Анатолий Черный. - Сдают квартиры с голыми стенами, и начинается ремонт после ввода, перемещение стройматериалов на этажи. Время назрело отказаться от этого, мы не гонимся за количеством квадратных метров.

Закрепить в законе правило «сдавать квартиру с отделкой» чиновники планируют уже в этом году.

На прошлой неделе заместитель премьер-министра Анатолий Калинин сказал, что в Минске и областных центрах надо сократить строительство жилья в два раза и строить его в городах-спутниках. Анатолий Черный решил всех успокоить: строить меньше квартир в Беларуси не будут. По его словам, надо быть готовым к тому, что Минск не резиновый и когда-нибудь внутри МКАДа свободные места закончатся. Но резервы для строительства пока есть. Чиновник привел такую цифру: в Минске в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 5,5 тыс. многодетных семей.

- Их необходимо обеспечить жильем в ближайшие два года. Будут еще объекты на месте ветхого жилья и т. д. Но когда наступит предел, строить уже будет негде. К этому надо подготовиться, - сказал министр и предложил снова подумать про города-спутники. - Они должны получить хорошую инфраструктуру, дополнительные рабочие места. На согласовании находится проект указа касательно эксперимента по строительству жилья для минчан в Смолевичах. Хотим пригласить их строить по заявительному принципу независимо от места в очереди. Сегодня из Минска в Смолевичи можно добраться за 15 - 20 минут. Планируется расширение автотрассы от Кургана Славы до этого города-спутника.