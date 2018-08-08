2018-08-08T19:46:30+03:00
Общество

Вступительная кампания-2018: проходной у айтишников–371 балл, у учителей – 133

Самый высокий проходной балл в этом году в БГУ, на специальность «Мировая экономика»- 387 баллов!
Ольга ШИЛАК
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75% зачисленных на бюджет в БГУИР абитуриентов набрали более 300 баллов75% зачисленных на бюджет в БГУИР абитуриентов набрали более 300 балловФото: Павел МАРТИНЧИК
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Завершается вступительная кампания в белорусские вузы. В этом году на бюджет поступили 26,4 тыс. человек, в 2017 году их было больше - 26,7 тыс. На платном отделении будут обучаться 24 тыс. студентов, передает belta.by.

Вот уже несколько лет в топе самых востребованных – специальности, связанные с международными отношениями, медициной и IT. Чтобы поступить на бюджет в БГУ на специальность «мировая экономика», нужно было набрать аж 387 баллов из 400 возможных, для сравнения в прошлом году - 371. Высокий проходной был и на специальности «международное право» - 384. А самый высокий конкурс на «дизайне» - 32,5 человек на место.

Будущие медики знают: чтобы поступить в Белорусский медицинский университет, нужно очень постараться, на одной удаче не выедешь. На бюджет в этом году туда поступило 530 человек. Самый высокий проходной балл – на стоматологическом факультете – 375.

Замыкает топ-3 университетов с самой высокой конкуренцией БГУИР – место подготовки будущих айтишников. Самой востребованной оказалась специальность «Экономика электронного бизнеса» - 384 балла. Нелегкий конкурс был и на специальности «Электронный маркетинг» - 377, а также «Информатика и технологии программирования» - 371. Неудивительно, что более 75% зачисленных на бюджет в БГУИР абитуриентов имеют более 300 баллов.

Абитуриенты, выбирая специальность, связанную с IT, рассчитывают на приличный доход в будущем. Отсюда и такая высокая конкуренция за места в вузах. А вот, например, работники авиации по доходам находятся на втором месте после айтишников. В июне средняя зарплата в сфере воздушного транспорта - 2 638 руб. 70 коп. При этом самый высокий проходной на специальности в Академии авиации – 300 баллов!

На платном отделении востребованы были те же специальности, что и на бюджете. Чтобы учиться за деньги на специальности «международное право» БГУ, нужно было набрать 338 баллов, на стоматологическом факультете Медицинского университета – 337 баллов. В БГУИРе самой популярной для платников стала специальность «Программное обеспечение информационных технологий» - 317 баллов.

В этом году проходные баллы в БГПУ немного повысились. К примеру, на специальность «Социальная и психолого-педагогическая помощь» в прошлом году можно было поступить на бюджет с 218 баллами, в этом – с 268. Самый высокий проходной – на специальности «изобразительное искусство и компьютерная графика» - 325 баллов. А вот чтобы пойти учиться на учителя математики и информатики, достаточно было набрать 133 балла, на учителя физики и информатики – 146.

В БГУ самые низкие балы были в подведомственном ему экологическом институте им. Сахарова. На бюджет на специальность «природоохранная деятельность» нужно было набрать всего 118 баллов.

Невысокие проходные баллы были и на военно-технический факультет БНТУ. Чтобы поступить на специальность «Подъёмно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование» абитуриентам хватило 109 баллов.

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