Налог в рассрочку и общая база доходов. Что изменится с новым Налоговым кодексом?

СЕГОДНЯ 18:13 2018-08-08T18:13:20+03:00

Документ начнет действовать в Беларуси со следующего года, но до 1 сентября его должны передать на рассмотрение президенту

Изменить размер текста: A A

Сейчас доработанный Налоговый кодекс (больше 1000 страниц!) выложен на общественное обсуждение. Его можно почитать на сайте Минфина по адресу minfin.gov.by в разделе «Налоговая политика» (выбрать подраздел «Обсуждаем проекты»). Кроме того, кодекс отправлен на согласование во все госорганы и бизнес-союзы, которые могут вносить свои доработки. Но времени осталось немного: новую версию Налогового кодекса должны передать на рассмотрение президенту не позднее 1 сентября. А «Комсомолка» посмотрела, какие новшества документ готовит для белорусов.

Времени на то чтобы подать декларацию, станет чуть больше

Обычно белорусам не приходится думать о подоходном налоге, потому что его автоматически вычитают из зарплаты. Но иногда этот налог нужно доплатить, например если вы получили в подарок крупную сумму (для этого года - свыше 6116 рублей) или ездили на заработки за границу. А прежде чем этот налог платить, нужно подать налоговую декларацию. Сейчас сроки такие: до 1 марта - подать декларацию за предыдущий год, до 15 мая - оплатить.

В новом кодексе дедлайны хотят немного сдвинуть вперед. Подавать декларацию разрешат до 31 марта, а платить налог - до 1 июня.

- Связано это с необходимостью представления физическим лицом одновременно с декларацией документов, подтверждающих получение доходов и уплату налога с этих доходов за границей, который подлежит зачету при уплате подоходного налога в Беларуси, - объясняла на прямой линии в БелТА замминистра по налогам и сборам Элла Селицкая.

Декларацию можно будет подать в любую налоговую

Сейчас по всем административным процедурам (например, чтобы подать ту же налоговую декларацию) нужно обращаться только в налоговый орган по месту жительства. Это правило в новом кодексе собираются отменить. Тогда белорусы смогут обращаться в любую налоговую в стране - где будет удобнее.

Белорусам разрешат платить налоги в рассрочку

Кроме того, доход, с которого можно получить отсрочку по налогу, не должен быть связан с предпринимательством, а сам человек должен зарекомендовать себя как надежный налогоплательщик. И последнее, но не менее важное: чтобы получить рассрочку по налогу, нужно оказаться в трудной жизненной ситуации. Что это может быть за ситуация? Объяснение в законе достаточно размытое: «объективное обстоятельство (совокупность обстоятельств), не зависящее от физического лица, которое оно не может преодолеть за счет имеющихся возможностей».

Кстати, рассрочку по уплате налога будут давать на год.

Те, кто сдает квартиры, будут по-другому подавать декларации

Белорусы, зарабатывающие на сдаче квартиры, должны платить государству фиксированный налог. Он зависит от количества комнат в квартире и от того, где она находится. А если за год доход от аренды оказался больше определенной суммы (в этом году - 6116 рублей), то с превышения нужно будет доплатить еще и подоходный налог по ставке 13%. При этом квартиросдатчику в любом случае нужно было каждый год подавать налоговую декларацию.

В новой версии документа жизнь рантье хотят немного облегчить. Подавать декларацию нужно будет только тем, кто заработал больше годового лимита и кому нужно будет доплатить налог. А остальным можно будет обойтись без деклараций.

Доходы каждого гражданина попадут в единую базу

Со следующего года все организации и ипэшники обязаны будут раз в квартал подавать сведения о доходах своих работников. А налоговики в свою очередь будут собирать эти данные в отдельную базу. Она нужна, чтобы отслеживать, все ли уплатили налог в полном размере, а еще - чтобы находить тех, кому положены льготы (например, субсидия на оплату коммуналки).