2018-08-09T20:01:46+03:00
Спорт

Фанаты «Зенита» устроили шествие с файерами по Октябрьской

Болельщиков сопровождали правооханители
Андрей ОСМОЛОВСКИЙЗахар ПЛАТОНОВ
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Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В 20.00 на минском стадионе «Динамо» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

За два часа до матча питерские фанаты начали шествие к стадиону по улице Октябрьская. Фанатов сопровождали сотрудники минской милиции. Питерцы пели песни, жгли файеры, взрывали петарды.

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на Октябрьской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на Октябрьской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на Октябрьской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на Октябрьской Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты «Зенита» пели песни, жгли файеры, взрывали петарды на ОктябрьскойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего в Минске приехало около трех тысяч фанатов, официально для них выжелили две с половиной тысячи билетов, но наверняка на стадионе их будет больше.

В шествии участвовало около тысячи фанатов. Их сопровождали сотрудники ОМОНа. В начале было сообщено, что допустимо использование файеров. Это фанаты привествовали криками, в топле было слышно: «Батька разрешил». Многие шли возле главной колоны со спиртными напитками.

В начале было сообщено, что допустимо использование файеров. Это фанаты привествовали криками, в топле было слышно: «Батька разрешил». Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

В начале было сообщено, что допустимо использование файеров. Это фанаты привествовали криками, в топле было слышно: «Батька разрешил».Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Питерцы пели песни, жгли файеры, взрывали петарды. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

Питерцы пели песни, жгли файеры, взрывали петарды.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

За два часа до матча питерские фанаты начали шествие к стадиону по улице Октябрьская. Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

За два часа до матча питерские фанаты начали шествие к стадиону по улице Октябрьская.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом»

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