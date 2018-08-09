Фанаты «Зенита» устроили шествие с файерами по Октябрьской
В 20.00 на минском стадионе «Динамо» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между минским «Динамо» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
За два часа до матча питерские фанаты начали шествие к стадиону по улице Октябрьская. Фанатов сопровождали сотрудники минской милиции. Питерцы пели песни, жгли файеры, взрывали петарды.
Всего в Минске приехало около трех тысяч фанатов, официально для них выжелили две с половиной тысячи билетов, но наверняка на стадионе их будет больше.
В шествии участвовало около тысячи фанатов. Их сопровождали сотрудники ОМОНа. В начале было сообщено, что допустимо использование файеров. Это фанаты привествовали криками, в топле было слышно: «Батька разрешил». Многие шли возле главной колоны со спиртными напитками.
В начале было сообщено, что допустимо использование файеров. Это фанаты привествовали криками, в топле было слышно: «Батька разрешил».Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Питерцы пели песни, жгли файеры, взрывали петарды.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
За два часа до матча питерские фанаты начали шествие к стадиону по улице Октябрьская.Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ
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