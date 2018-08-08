Потерпевший солдат об издевательствах в армии: «Заставляли отжиматься в противогазах, но мне было даже приятно»

8 Авг. 20:32 2018-08-09T20:32:46+03:00

В суд пришли около двух десятков солдат - срочников. Все они признаны потерпевшими Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Сержанты отбирали у рядовых передачи с продуктами, вымогали деньги, били за неаккуратную прическу. Но никто не жаловался

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В четверг, 9 августа, Минский областной суд продолжил рассматривать дело о гибели Александра Коржича. Почти четыре часа длился допрос мамы рядового, Светланы Коржич. Гособвинителя интересовало все: каким ребенком рос Саша, чем он болел, много ли у него было друзей, и, конечно, почему Светлана решила, что сына убили.

Допрос Светланы Коржич длился около четырех часовФото: Святослав ЗОРКИЙ

Дальше в суде выступил потерпевший – Андрей Сивухо, который служил вместе с Коржичем. Над ним тоже издевались сержанты, но парень к тем событиям относится неоднозначно: говорит, было даже приятно.

Так, сержант Барановский ударил его два раза по шее из-за того, что у солдата была неаккуратная прическа.

По версии следствия, обвиняемые постоянно издевались над солдатами, которые были у них в подчиненииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Сержант рассказывает: был случай, когда их подняли после отбоя и заставили отжиматься в противогазах - одному из рядовых тогда стало плохо, ему разрешили не отжиматься. Потерпевший говорит, что воспринимал это нормально.

- Я отжимался даже больше, чем надо, мне нравилось.

Прокурор несколько раз уточняет:

- Вы считаете это нормальным?

- Для меня нормально, - невозмутимо отвечает потерпевший.

В своих показаниях за 14 октября 2017 Андрей Сивухо рассказывал, что Коржич передал свой смартфон Барановскому.

- Пользовались этим телефоном они вдвоем. Коржич брал телефон после отбоя.

По словам потерпевшего, Барановский регулярно применял к подчиненным физическую силу.

- Он почти каждый день наносил удары ногами по ногам кому-нибудь из курсантов, заставлял отжиматься.

Сивухо подтверждает, что Барановский заставлял солдат покупать для него продукты за свои деньги, забирал еду из передач, которые рядовым привозили родные. Брал в основном мясо и колбасу.

- Было чувство, что я попал в школу выживания. Если бы у меня было много денег, можно было бы облегчить себе службу, - такие показания давал потерпевший в октябре.

Еду для Барановского регулярно покупал и Коржич. В какой-то момент рядовые заметили, что Коржича не было на хозяйственных работах и решили, что он откупился от сержантов.

- Я так понял, что он хорошо зарабатывал или был из обеспеченной семьи, потому что курил дорогие сигареты и угощал продуктами сослуживцев. Как-то Коржич ко мне обратился: рассказал, что передал свою карточку прапорщику Вирбалу, чтобы тот снял с нее деньги, а теперь не может ее вернуть. Я посоветовал ему обратиться к командиру взвода.

«Никто не докладывал - и я нет»

Сержанты по-разному издевались над рядовыми. Был случай, когда рядовой попросил у сержанта крем для обуви. Сержант в ответ выдавил крем солдату на руку и заставил чистить обувь руками.

- Как вы считаете, если бы вы тогда доложили командованию о том, что происходит, может, и не было бы этой трагедии? - интересуется защитник.

- Может, и не было. Но никто ж не докладывал - и я нет, - пожимает плечами потерпевший.

В августе Сивухо узнал, что у Коржича стало болеть сердце. Ему вызвали врача и направили в медроту.

- Перед направлением в медицинскую роту у Коржича было нормальное настроение, - вспоминает сержант. - 2 октября я узнал, что другого рядового поместили в медроту, потому что он собирался покончить жизнь самоубийством. 3 октября стало известно, что тело Коржича нашли в подвале.

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