Футболисты минского «Динамо» разгромили «Зенит» со счетом 4:0

9 Авг. 22:22 2018-08-09T22:22:21+03:00

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В четверг, 9 августа, в Минске на стадионе «Динамо» прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Минское «Динамо» встретилось с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Неожиданно для многих, в домашней игре минчане победили со счетом 4:0. Большинство голов было забито в первом тайме, он окончился со счетом 3:0. Голы забили Урош Николич, Владимир Хващинский, Нино Галович. Счет открылся на 12-й минуте голом со штрафного.

После третьего мяча вратарь питерцев Юрий Лодыгин повис на сетке ворот, которая в итоге порвалась. Врачу «Динамо» пришлось заклеивать ее пластырем.

«Динамо» грамотно сыграло в обороне и успешно реализовало моменты в атаке. Ответная игра состоится через неделю в Санкт-Петербурге.

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