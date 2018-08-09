Белорусских журналистов задерживают из-за «несанкционированного подключения к информации»

СЕГОДНЯ 10:08 2018-08-09T10:07:52+03:00

Портал TUT.BY занимает два этажа бизнес-центра, и два дня там проходили обыски. Фото: ЛАСЬКО Дмитрий / АВИДОВА Ирина

Сотрудники Следственного комитета пришли в медиакомпании TUT.BY и БелаПАН, газеты «Культура» и «Наука» и даже в редакцию сайта недвижимости Realt.by

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С утра вторника, 7 августа, начались и продолжаются обыски и допросы по делу, которое уже окрестили «делом БелТА» - по названию государственного информагентства. Сотрудники Следственного комитета пришли в редакции крупных медиа и домой к журналистам и редакторам, допрашивают свидетелей, изымают компьютеры и технику.

Из-за чего все началось и что ищут?

«РУП «БелТА» причинен существенный вред»

В СК заявили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 349 УК («Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда»). А поводом послужило сообщение Республиканского унитарного предприятия «БелТА» о том, что при доступе к их платной подписке обнаружились сбои.

- В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА, - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета. - На протяжении двух лет (2017 - 2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия. В результате совершенного преступления РУП «БелТА» причинен существенный вред, выразившийся в неправомерном завладении и использовании защищенной от постороннего доступа информации, а также подрыве деловой репутации предприятия.

Проще говоря, журналистов и редакторов подозревают в том, что они заходили в закрытую платную новостную ленту БелТА, используя чужие логины и пароли, и брали оттуда новости, не покупая их. Те самые новости, большинство которых появлялось в открытом бесплатном доступе на сайте belta.by примерно через 15 - 20 минут после появления в ленте (см. СПРАВКА «КП»).

В СК поначалу назвали три предприятия, к которым есть претензии:

- К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома «Белорусская наука», ЗАО «БелаПАН», ООО «ТутБай Медиа», - говорилось в сообщении на сайте, которое закончилось словами «Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются».

И они действительно продолжились на следующий день, в среду.

Редакторов и журналистов задержали на трое суток

7 августа в редакциях и квартирах прошли многочасовые обыски, были изъяты системные блоки и жесткие диски компьютеров. В этот день задержаны политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы и журналисты портала Анна Калтыгина, Галина Уласик, Анна Ермаченок, Ульяна Бобоед и Дмитрий Бобрик. Последних двоих отпустили после допроса. К следователю вызвали и бывшую сотрудницу TUT.BY Евгению Березюк (она уволилась в 2016-м), которую тоже затем отпустили.

Все остальные остались за решеткой на 72 часа - на столько, по закону, можно задерживать для выяснения обстоятельств человека, которого подозревают в совершении преступления. Затем его или отпускают, или предъявляют обвинение.

Вечером 7 августа не все родственники знали, где находятся задержанные. Назавтра, 8 августа, оказалось, что они в тюрьме на Окрестина. От родных приняли передачи для задержанных журналистов. Но, по нашей информации, адвокаты вчера попасть к ним так и не смогли. Допросы вчера также не проводили.

По предварительной информации, во вторник прошел обыск и в редакции газеты «Наука» государственного издательства «Белорусская наука», в этом случае обошлось без задержаний.

Обыскали журналистов-фрилансеров и газету «Культура»

Вчера, 8 августа, обыски продолжились у других представителей медиа. Утром Следственный комитет пришел домой к журналисту и медиаэксперту Павлюку Быковскому (он сотрудничает с «Немецкой волной», раньше работал в газете «Белорусы и рынок»). На допрос забрали Алексея Жукова, который в 2015 - 2016 годах был редактором журнала «Белорусское сельское хозяйство», а затем сотрудничал с газетой «Белорусы и рынок». Его с женой забрали из дома в Боровлянах, жену затем отпустили - она проходит по делу как свидетель.

Редактор и три журналиста популярного портала о недвижимости Realt.by тоже были доставлены в Следственный комитет, до того в их офисе прошел обыск, к концу дня сотрудники СК пришли в еженедельную газету «Культура» и провели обыск. Оба визита СК в редакции касались все того же «дела БелТА».

К вечеру СК опубликовал на своем сайте дополнительную информацию:

- Сегодня (8 августа. - Ред.) проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения «Культура и искусство», ООО «РиэлтБай», ООО «АйТиВи». Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский, - говорится в сообщении, которое заканчивается словами «Расследование продолжается».

Со словами озабоченности и требованием освободить журналистов уже выступил Совет Европы и международная организация «Репортеры без границ».

СПРАВКА «КП»

БелТА - крупнейшее государственное информационное агентство. Их новости сначала идут в закрытую платную ленту, их видят только подписчики. Но в довольно скором времени, примерно через 15 - 20 минут, они появляются на сайте, то есть доступны всем бесплатно. Чтобы получать новости раньше, нужно купить подписку и получить логин и пароль. Подписка стоит около 600 рублей в месяц.

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