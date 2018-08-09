Прапорщик выносил из части оружие и продавал

СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-09T11:02:38+03:00

По делу задержали уже 14 человек

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Информация о том, что военнослужащий одной из частей в Барановичах похищал оружие и боеприпасы со склада, прошла еще в середине июля. Прапорщик 8-й радиотехнической бригады похищал автоматы, пистолеты, патроны и гранаты. Что-то он успел продать, что-то просто подарил друзьям. В воинской части он служил по контракту. Сообщалось еще об одном подозреваемом - его, как и покупателей, задержали.

Долгое время официальные представители Следственного комитета, военной комендатуры, КГБ и военной контрразведки хранили молчание. Только сейчас стали появляться подробности.

- По данным следствия, начальник склада оружия и боеприпасов одной из воинских частей похитил оружие и боеприпасы, которые реализовал как самостоятельно, так и через иных лиц, - сообщили в СК. - По уголовному делу заключены под стражу 14 человек. Фигуранты дела дают признательные показания. Похищенное оружие обнаружено.

После этой скандальной истории сохранность оружия проверили по всей стране.

- Во всех воинских частях и соединениях Беларуси проведена инвентаризация боеприпасов и аттестация ответственных за их хранение. Причиной тому стало произошедшее в одной из частей Барановичского гарнизона, - заявила пресс-атташе министра обороны Наталья Гаврусик эфире телеканала ОНТ. - К инциденту причастны военнослужащие-контрактники, все они задержаны. Также привлечены к дисциплинарной ответственности несколько должностных лиц.

«На торговца оружием он совсем не похож»

В отсутствие официальной информации, по городу поползли слухи. Говорят, Дмитрий жил небогато, в служебной квартире. Даже мебель купил в кредит.

- На торговца оружием он совсем не похож, да и хитрые криминальные схемы - это не про него, - рассказал «Комсомолке» один из его сослуживцев.

Говорят, что всего прапорщик вынес 40 единиц оружия, а потом продавал: автоматы Калашникова шли по 1000 долларов, пистолеты Макарова - по 250. Часть украденного следователи нашли в двух тайниках под Клецком и Барановичами.

Интересно, что в 2015 году военная газета «Во славу Родины» так описывала старшего сержанта контрактной службы 8-й радиотехнической бригады Дмитрия К.:

- Дима молод, но это специалист в погонах, уже хорошо знающий свое дело. Он служил в этом радиотехническом соединении срочную, а теперь остался в армейском строю - в должности начальника оружейного склада. И вовсе не понаслышке знает особенности длительного хранения пистолетов.

В издании уточняли, что пистолеты хранятся в опломбированных ящиках, которые ежедневно осматриваются начальником склада. А выдача оружия осуществляются только при наличии специального бланка, сведения фиксируются в журнале.