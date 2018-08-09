На Припяти подростки прыгали с «тарзанки» в воду: 17-летний парень спасал тонущую девушку и утонул сам

9 Авг. 16:30 2018-08-09T22:40:12+03:00

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- Молодые люди отдыхали в месте, запрещенном для купания, возле хутора Рафаловичи на реке Припять – это за границей города Пинска. Там на берегу растет одинокая ива, она наклонена на градусов 60 к реке. К ней и была привязана «тарзанка», - рассказывает Юрий Пичугин, председатель Пинской городской организации ОСВОД.

Любительский аттракцион был хорошо оборудован - для подъема на «тарзанку» кто-то даже обустроил ступеньки. А судя по тому, как стерта кора на ветке, к которой привязана веревка, это популярное место отдыха. После трагедии «тарзанку» срезали.

ЧП произошло 8 августа около 17 часов вечера. На Припяти отдыхали семеро подростков. Среди них была 14-летняя девушка, которая не умела плавать. Друзья уговорили ее попробовать прыгнуть в воду с «тарзанки». Она поддалась на уговоры.

- После прыжка в воду девушка стала тонуть. Ей попытался помочь выбраться на берег 17-летний парень. Им на помощь ринулся еще один молодой человек из компании. В итоге девушке удалось выбраться из водоема, а изначально бросившийся ей на помощь парень утонул, - комментирует Дмитрий Иванюк, официальный представитель Следственного комитета по Брестской области.

По факту смерти подростка следователи проводят проверку.

- Тонущий, знаете, в панике за все хватается, сковывает движения спасателя, поэтому парень один не мог справиться. Его уже водолазы достали. Откачивали-откачивали - полчаса борьбы за жизнь, но, к сожалению, не смогли. Парня достали из воды уже на 20-й минуте, он довольно далеко от берега был… - делится подробностями председатель ОСВОД Пинска.

Глубина реки в том месте, где достали парня – около 4 метров. Врачи скорой помощи, которые приехали к берегу реки, констатировали смерть подростка.

- Он в этом году окончил 11 классов. С ним проблем никаких не было, спокойный, уравновешенный, скромный, вежливый, тактичный, дружелюбный парень, - говорит о погибшем директор его школы в Пинске.

- Мы с середины мая до середины июля, пока дети были в школьных лагерях, обошли все школы, все классы. Водили экскурсии на спасательную станцию, показывали действия водолаза-спасателя, манекен из воды доставали, об опасности на воде рассказали. И вот все равно… - сокрушается Юрий Пичугин, председатель Пинской городской организации ОСВОД.

Спасатели бьют тревогу: в Брестской области в этом сезоне счет не в пользу спасенных. За лето утонули 46 человек, из них 5 – несовершеннолетние, а спасено только 29. ОСВОД напоминает, что не следует купаться в запрещенных местах, а также в нетрезвом состоянии.