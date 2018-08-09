Бег в форме курочки, танка и отдыхающего дедушки: парень бегает по Минску картинками

9 Авг. 18:30 2018-08-09T18:32:52+03:00

Его передвижения отслеживает GPS и отрисовывает маршрут в специальном приложении

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Пока маршрутов в инстаграм-аккаунте случчанина Яна Петровского немного: ослик, отдыхающий дедушка, лежащий на животе человечек, танк, машинка, курочка, голова, рыбка, овечка Долли и верблюд.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

«Детство в художке не даёт покоя», - комментируют фотографии подписчики. - «Твой бег как отдельный вид искусства!»

Это и правда искусство: чтобы «нарисовать» такую картинку, нужно бежать от одного до трех часов. Подготовка, по словам автора, тоже довольно трудоемкий процесс.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Быстрее всего получился суровый человечек в Парке Челюскинцев – всего за 28 минут. А вот на 22-километрового ослика в очках ушло аж три часа! Впрочем, художник-бегун остался не до конца доволен результатом: «Бег в форме гуманоида, но я планировал ослика».