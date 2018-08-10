Кто получит 100 рублей? Объявляем победителей фотоконкурса kp.by «Удачный улов»

Согласитесь, не каждый способен проснуться в три-четыре утра, чтобы провести несколько часов практически без движения - и все это ради нескольких рыбок. Настоящие рыбаки понимают, что дело не в размере улова, а в удовольствии. И победители фотоконкурса «Удачный улов» именно из тех, кто умеет кайфовать от рыбалки.

Подведем же итоги!

По результатам интернет-голосования первое место занял Виталий Нефедев. Мы с удовольствием вручим ему подарок от партнера конкурса ООО «Торговый дом «Ждановичи» - денежные средства в размере 100 рублей.

Нефедев Виталий Викторович.

Самое впечатляющее фото, по мнению жюри, прислал Валерий Кузнецов. Он получит специальный приз от партнера конкурса ООО «Торговый дом «Ждановичи» - денежные средства в размере 100 рублей.

Кузнецов Валерий Анатольевич.

Мы благодарим всех за участие в фотоконкурсе и поздравляем победителей! Желаем всем отличной рыбалки и роскошных фотографий.

КСТАТИ

Где забрать приз?

Победители фотоконкурса могут получить указанную сумму денежных средств после трех рабочих дней со дня объявления результатов конкурса в течение одного месяца посредством выдачи соответствующей суммы наличных денежных средств в расчетной кассе ООО «Торговый дом «Ждановичи», ТЦ «Радиомаркет», г. Минск, ул. Тимирязева, 127.

Справки по телефону: (017) 259-60-49.

Режим работы кассы: вт - пт с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00.

Получить приз можно будет лично по предъявлении паспорта.