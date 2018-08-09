2018-08-09T22:40:12+03:00
Общество

«Парень оформил на знакомую онлайн-кредит на 3500 рублей». Разбираемся, как не стать жертвой продвинутых преступников

В милиции предупреждают, что нельзя сообщать другим реквизиты банковской карты, фотографировать ее или отправлять данные по электронной почте или в соцсетях
Ольга ШИЛАК
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Парень предложил знакомой подзаработать, а сам взял на нее кредит и скрылся. Сейчас он арестованПарень предложил знакомой подзаработать, а сам взял на нее кредит и скрылся. Сейчас он арестованФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Преступления с помощью банковских карт и интернета происходят постоянно. Очередная история произошла в Минске. 21-летний парень предложил своей давней знакомой заработать 500 рублей. От девушки требовались лишь данные ее банковской карты - якобы для того, чтобы зачислить 3000 рублей, которые заработал молодой человек. Та согласилась.

- Он пояснил, что работает в сфере IT, и работодатель не хочет передавать сумму наличными, а может перевести на карту. Сказал, что у него карты нет, предложил перевести деньги на ее карту, - рассказывает официальный представитель Ленинского РУВД Минска Татьяна Ковалёва. - Парень увидел у нее на телефоне приложение мобильного банкинга. Попросил информацию для входа в личный кабинет. Затем взял телефон девушки и незаметно от нее зашел в приложение и оформил онлайн-кредит на 3500 рублей.

Когда деньги пришли на карту, знакомые отправились снимать деньги в банкоматах. Молодой человек передал девушке обещанные 500 рублей, а остальные 3000 забрал себе. На этом и разошлись.

Каково же было удивление девушки, когда ей позвонили из банка по поводу погашения кредита. Стали разбираться, она обратилась в милицию.

- Сотрудникам удалось задержать юношу. Он нигде не учится и не работает, сам родом из Брестской области, в Минске снимал квартиру, - говорит Татьяна Ковалёва. - Подозреваемый совершил еще четыре преступных эпизода путем хищения денежных средств с использованием компьютерной техники. Сейчас он арестован.

На молодого человека завели уголовное дело по ч. 2 ст. 212 («Хищение путем использования компьютерной техники») УК, максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы.

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Как не стать жертвой продвинутых преступников?

Полезные советы от милиции.

1. Нельзя сообщать реквизиты банковской карты (номер, срок действия и CVV-код), фотографировать ее или отправлять данные по электронной почте или в соцсетях.

2. Скройте CVV-код вашей карты, например, заклейте цифры (а для себя запишите их где-нибудь), чтобы никто не мог запомнить или сфотографировать код и получить доступ к банковскому счету.

3. Не сохраняйте на компьютере пароли для автоматического входа, так проще добраться до ваших персональных данных.

4. Совершайте онлайн-покупки на проверенных, известных сайтах.

5. Если незнакомый или малознакомый человек просит ваш телефон, безопаснее отказать. Злоумышленник, получив его в руки, может быстро сделать переводы.

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