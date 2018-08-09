Организаторы LIDBEER предлагают поехать на фестиваль на винтажном автобусе

9 Авг. 17:15 2018-08-09T17:15:28+03:00

Как выиграть поездку на ПАЗ-672М 1968 года? [условия конкурса]

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До начала LIDBEER-2018 – месяц. Организаторы редлагают превратить поездку на главный open-air осени в настоящее путешествие.

- Запускаем традиционный конкурс «Едем на LIDBEER». Приз – путешествие в Лиду на легендарном автобусе ПАЗ-672М 1968 года выпуска!

Фото: организаторы.

Как получить эту возможность?

Расскажите, как вы готовитесь к фестивалю: пришлите фото или видео на почту edemnalidbeer@gmail.com. Ваших писем организаторы ждут с 9 по 28 августа.

Самые креативные работы по достоинству оценят: имена 11 победителей появятся на сайте мероприятия 30 августа. Каждый из победителей сможет взять в автобус друга или подругу.

Напомним, в этом году в Лиде выступят группы из трех стран - Беларуси, России и Украины. Фестиваль начнет работать в 10 утра, концерты – в 17.30. Порядок выступления такой: «ЧуVство Полета» (Беларусь), Nizkiz (Беларусь), Animal ДжаZ (Россия), «Воплі Відоплясова» (Украина) и «Ленинград» (Россия).

Фото: организаторы.

ГДЕ? г. Лида

КОГДА? 8 сентября 2018 года, с 10.00.

ЦЕНА ВОПРОСА: бесплатно. Вход на площадку гала-концерта – 25 рублей (количество билетов по такой цене ограничено). Справка по билетам по телефону + 375 (17) 293-03-74 или 7-360, справка по другим фестивальным вопросам: 8 (801) 204-20-20.