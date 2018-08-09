Российский рубль падает и тянет за собой белорусский. Как долго это будет продолжаться

9 Авг. 17:43 2018-08-09T22:40:12+03:00

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Два дня подряд на торгах на Московской бирже российский рубль обваливается. Еще недавно доллар в России стоил 60 рублей, но во вторник достиг по Центробанку отметки в 63 рубля, а в среду - 66 рублей. Евро в среду стоил уже почти 77 рублей! Одновременно с этим за сутки обвалилась нефть.

Стал резко дешеветь и белорусский рубль. Так, за два дня доллар прибавил в стоимости 0,0329 руб., евро - 0,0428 руб. А российский рубль подешевел за эти же два дня на 0,0691 белорусского рубля.

Что происходит в России и что происходит с валютой в Беларуси?

- С белорусским рублем ничего не происходит, он, наоборот, укрепился к валютной корзине и продолжает укрепляться - с начала года на 3,8%! Не в порядке российский рубль, который в последние дни получил тройной удар, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Во-первых, в ночь со вторника на среду на сайте Конгресса США был опубликован законопроект о новых санкциях против России, который анонсировали на прошлой неделе. Стало понятно, что это намного более жесткий документ. В частности, там прописан запрет на покупку нового российского долга, серьезные санкции против российских госбанков и т. д. На фоне этой новости российский рубль стал валиться, хоть это только законопроект, который будут принимать в сентябре. Во-вторых, во вторник с полудня серьезно начала дешеветь нефть. Баррель марки BRENT обвалился с 75 до 72 долларов - для дневного движения это много. Третий удар нанес поздно вечером во вторник Госдеп, который опубликовал решение о новых санкциях против России, которое вступит в силу 22 августа. И если законопроект Конгресса идет как наказание России за вмешательство в американские выборы, за действия в Украине, за хакерские атаки, то Госдеп принял решение о санкциях как наказание за химические атаки в Великобритании. Новые санкции - это запрет поставок в Россию продукции военного и двойного назначения, а также серьезное сокращение импорта и экспорта. Также, если Россия не предоставит доступ к инспекции своего химического и биологического оружия, возможно понижение уровня дипломатических отношений. Вот после трех таких сюрпризов российский рубль два дня и падал. Причем в среду доллар в России превысил максимум начала апреля, а в среду он фактически вернулся к уровням июля 2016 года. На сильное падение российского рубля белорусский рынок отреагировал автоматически в силу структуры валютной корзины.

По словам эксперта, в ближайшие дни доллар может немного подешеветь, но вряд ли он будет стоить меньше 2 рублей. Сильной динамики не будет. По крайней мере до 22 августа, когда вступят в силу санкции Госдепа. Затем надо будет ждать сентября, когда Конгресс вернется с каникул и начнет обсуждать законопроект по финансовым санкциям против России.

- Вот там может быть сильная волатильность российского рубля, которая отразится и на нашем рынке. Причем не исключено, что законопроект вообще не примут, и тогда доллар подешевеет и в России, и в Беларуси. Но это маловероятно. В США и демократы, и республиканцы считают, что нужны новые санкции против России. Так что курс доллара к белорусскому рублю в ближайшее время будет определяться поведением США.

- Доллар в Беларуси может еще больше подорожать?

- Может. Если законопроект примут в том виде, в котором он есть. Там есть такая строка: «Признать Россию спонсором терроризма». Это значит приравнять ее к Ирану, Северной Корее, в том числе ввести полное торговое эмбарго. И если это пройдет в виде закона, то российскому рублю будет куда падать, и в Беларуси доллар вырастет. Ну а в ближайшее время бежать в обменник бессмысленно. Доллар уже подскочил, и сейчас он может только немного снизиться, вверх пойдет вряд ли.