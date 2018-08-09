В следующем году средняя зарплата доберется до 1025 рублей

9 Авг. 17:49 2018-08-09T17:49:30+03:00

Но при этом Беларуси нужно будет выплатить 3,9 млрд. долларов по валютным долгам

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Чиновники задумались о том, как мы будем жить в 2019 году, и составили первые проекты главных экономических документов страны - бюджета и прогноза социально-экономического развития.

В них пока закладывают такие цифры: стоимость нефти в следующем году - 60 долларов за баррель (сейчас - 72 доллара), ставка рефинансирования - 9,75% (сейчас - 10%), инфляция - не более 5% за год, рост ВВП - 4,1%. При этом рост доходов республиканского бюджета в 2019-м снизится на 1,7% по сравнению с этим годом. Специалисты объясняют это тем, что расходы на повышение зарплат бюджетников и выплату долгов (а в следующем году стране предстоит заплатить 3,9 млрд. долларов по внутренним и внешним валютным долгам) будут расти быстрее, чем доходы бюджета. Учли и так называемый налоговый маневр со стороны России. Со следующего года наши соседи будут постепенно снижать вывозные таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты, параллельно повышать налог на добычу полезных ископаемых. А это означает, что для Беларуси российская нефть подорожает.

При всем этом консолидированный бюджет страны (он складывается из республиканского, областных и минского бюджетов) все-таки подрастет, но чуть меньше чем на 1%.

Зато за счет экспорта Беларусь рассчитывает заработать в следующем году на 3 млрд. долларов больше, чем в этом.

- Три четверти этого объема будет сформировано увеличением физических объемов, на четверть - ростом цен, - прокомментировал замминистра экономики Александр Червяков, представляя проект прогноза социально-экономического развития на следующий год на расширенном заседании постоянной комиссии Совета республики по экономике, бюджету и финансам. Его слова приводит belta.by.

Наращивать мы будем не только экспорт товаров, но и услуг, например того же IT-сектора. А рост экспорта туристических услуг благодаря 30-дневному безвизу и II Европейским играм предположительно составит порядка 15%.

И, конечно, всем интересен прогноз про среднюю зарплату. Она, по расчетам чиновников, в следующем году перевалит за заветную тысячу и пробьет планку в 1025 рублей. Реальная зарплата (с учетом роста цен) тоже вырастет на 3,4%. Но все это будет возможно, только если будет расти производительность труда.