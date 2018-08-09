2018-08-09T20:58:35+03:00
Общество

59 евро и 19 часов. Как будет ходить новый «поезд четырех столиц»

Билеты на новый маршрут Киев - Минск - Вильнюс - Рига появятся на следующей неделе
Анна ЛАВРЕЦКАЯ
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Билеты на новый маршрут Киев - Минск - Вильнюс - Рига появятся на следующей неделе Фото: архив "КП"Билеты на новый маршрут Киев - Минск - Вильнюс - Рига появятся на следующей неделе Фото: архив "КП"
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Поезд «четырех столиц» по маршруту Киев - Минск - Вильнюс - Рига начнет курсировать с 28 сентября. Разговоры о нем начались еще в феврале 2018-го, и вот стало известно расписание поезда.

На сайте Белорусской железной дороги указано, что новый состав отправится из Киева 28 сентября в 13.42, в Минск он приедет к полуночи, в 23.35. Спустя полчаса он поедет в Вильнюс, и приедет туда ранним утром, в 4.25. Конечная остановка будет в Риге, в 9.05. Таким образом, общее время в пути - 19 часов.

Поезд проедет через такие белорусские города, как Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, литовские - Гудогай, Кяну, Шяуляй и латвийский город Елгаву.

Из Риги поезд будет отправляться в 11.10, в Вильнюс он приедет в 15.48, а в Минск - в 20.17. На конечную станцию в Киеве он прибудет 06.42. На обратном пути общее время получится чуть больше –19 с половиной часов. Также известно, что из Киева «поезд четырех столиц» будет ходить по четвергам и пятницам, из Риги - по пятницам и субботам.

Продажа билетов стартует за 45 суток до отправления поезда, то есть их можно будет купить уже на следующей неделе. Поэтому пока точной информации о стоимости билетов нет. Однако ранее глава предприятия «Українська залізниця» (Украинская железная дорога) Евгений Кравцов заявил, что билет в купейном вагоне на весь маршрут будет стоить 59 евро, это 137 белорусских рублей. Можно предположить, что белорусам ехать только в Ригу через Вильнюс обойдется дешевле. Сейчас, например, билет в купе от Минска до Киева обойдется в 135 - 143 рубля. Поэтому пассажиры двух стран уже окрестили новый состав «поездом-лоукостом» по примеру самолетов.

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