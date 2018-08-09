Девушка ударила парня ножом, потому что мешал ей сидеть в соцсетях
Конфликт между молодыми людьми произошел еще в мае. Тогда парень пришел к 23-летней брестчанке домой. Он принес бутылку пива. Пара собиралась поговорить о воспитании их сына, но разговор продлился всего 10 минут. После этого девушка уткнулась в телефон и на час ушла в соцсети.
Парень возмутился невниманием к нему. Он несколько раз просил подругу оторваться от смартфона, угрожал даже ударить по лицу. Та отреагировала резко и сказала, что тогда будет отбиваться ножом.
Словесной перепалкой дело не ограничилось. Девушка спрятала телефон за спину, парень вплотную подошел к ней, чтобы выхватить злосчастный смартфон из руки, и получил обещанный удар кухонным ножом в спину.
Девушку судили за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Ее парень хотя в тот вечер и попал в больницу, в суде просил не наказывать подругу строго. На днях суд в Бресте вынес по этому делу приговор.
- Суд признал ее виновной и наказал тремя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, - комментирует помощник прокурора Бреста Егор Кронда.
Приговор в силу еще не вступил, обвиняемая может его обжаловать.