2018-08-09T21:00:14+03:00
Общество

Фотофакт: брестчанка в бананах из супермаркета нашла лягушку-путешественницу

Ученые ее внимательно изучат - вдруг окажется, что это экзотический вид! [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Эта лягушка приехала домой к брестчанке вместе с бананами. Фото: из личного архива брестчанки.Эта лягушка приехала домой к брестчанке вместе с бананами. Фото: из личного архива брестчанки.
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- Сами не ожидали! Купили в супермаркете бананы, пришли домой, развернули - а там лягушка! Притаилась между бананами, ближе к хвостику. Она совсем маленькая. На фотографии крупная рука 16-летнего парня - и вот такая в сравнении с ладонью крошечная эта лягушка. Она 2-3 см длиной, худенькая. Перламутровая, бронзвого цвета, крапинками переливалась, - рассказывает брестчанка Елена.

Домочадцы сначала удивились и немного испугались - мало ли, вдруг неопознанная лягушка ядовитая! Посмотрели в интернете, как выглядят опасные лягушки... «банановая» вроде бы опасности не представляла.

- Нам стало ее жалко. Не будем же ее выбрасывать! А выпускать на волю - не выживет. Или это вредно, вдруг она для нас чужеродный вид и станет чем-то вроде колорадского жука, - рассуждает Елена.

Дочь женщины учится на биофаке в Бресте, поэтому отнесла лягушку в университет. Там принять земноводное отказались. Тогда девушка стала искать по учреждениям города, где есть живой уголок. С этим тоже оказалось все сложно. Но в центре дополнительного образования детей и молодежи лягушке наконец обрадовались - ее согласилась приютить у себя дома одна из преподавательниц центра.

- У нас дома всегда полно животных. Улитки-ахатины живут, кенор - самец канарейки. Теперь и лягушка, - подтверждает Ирина Васильевна. - Знаете, мне уже кажется, что это не экзотическая лягушка, а наша, местная, просто еще не выросла.

Приключения лягушки-путешественницы не закончились. Следующая остановка - научная лаборатория. Фото: из личного архива

Приключения лягушки-путешественницы не закончились. Следующая остановка - научная лаборатория. Фото: из личного архива

Биологи-любители определили «банановую» лягушку, как американскую квакшу. Она хотя и обрела новый дом, но все еще рвется в путешествия.

- Я посадила ее в банку. И она попыталась у меня даже сбежать - продрала марлю, которой я банку закрыла. Я, наверное, ее на волю выпущу у себя на даче, в водоем. Или не выпускать, как думаете? - сомневается Ирина Васильевна.

В итоге педагог решила показать животное ученым.

- Если женщина готова отдать лягушку для науки, то мы ее с радостью заберем - у нас в Институте есть специальные условия для содержания земноводных. На эту лягушку нужно взглянуть, прежде чем сказать, что это за вид. Американская квакша продается у нас в зоомагазинах, но почти исключено, чтобы она с бананами могла приехать - направление не то. Из Калифорнии, Флориды к нам бананы не возят, - комментиурет Виктор Демянчик, замдиректор по научной работе Полесского аграрного института.

- Надеюсь, это окажется заслуживающий внимания вид, и ученые не расстроятся, что это обычная, как говорится, лягушкус вульгарис, - смеется Ирина Васильевна.

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