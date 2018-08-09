2018-08-09T20:49:48+03:00
Экономика

Золотовалютные резервы выросли до 7 млрд. долларов

Это первое повышение за три месяца
Ольга ЕРОХИНА
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Два месяца подряд ЗВР снижались. Но сейчас увеличились и достигли 7 млрд долларов.Два месяца подряд ЗВР снижались. Но сейчас увеличились и достигли 7 млрд долларов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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Золотовалютные резервы страны за июль выросли на 198,8 млрд. долларов и составили на 1 августа 7 млрд. 30 млн. 200 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Нацбанка. Что послужило росту ЗВР? Называют три причины.

Во-первых, Нацбанк покупал иностранную валюту на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже, и деньги шли в копилку. Во-вторых, добавились туда поступления в валюте от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Третья причина - Нацбанк и Минфин продавали облигации на внутреннем рынке, номинированные в иностранной валюте. Это увеличило долги страны, но и повысило объем ЗВР.

Напомним: до этого два месяца подряд золотовалютные резервы снижались из-за того, что гасились внутренние и внешние долги.

По планам правительства и Нацбанка на 1 января 2019 года ЗВР должны составить не менее 6 млрд. долларов после всех погашений по кредитам. Это минимальный порог. Как объясняли «КП» эксперты, такой размер ЗВР не очень опасен, но и благоприятным его назвать сложно. Ведь нефть за последние два дня подешевела, соответственно, экспортные пошлины уменьшатся. Сокращаются и излишки валюты на внутреннем рынке из-за роста зарплат. Чтобы ЗВР пополнялись, надо сократить импорт, увеличить экспорт и замедлить рост зарплат, улучшить инвестиционный климат.

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