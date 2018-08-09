2018-08-09T20:51:28+03:00
Экономика

За полгода 923 безработных получили от государства субсидию, чтобы открыть свое дело

Большинство будущих предпринимателей идет в торговлю, грузовые перевозки и такси
Анна РЫБЧИНСКАЯ
Поделиться:
Не можете найти работу? Просите у государства деньги на свой бизнес!Не можете найти работу? Просите у государства деньги на свой бизнес!Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Если безработный никак не может найти для себя подходящее место, он может попробовать стать бизнесменом и даже получить на это деньги от государства. Речь идет о тех, кто хочет заниматься предпринимательством, ремесленной деятельностью или агроэкотуризмом. За первое полугодие, по данным Минтруда, такой возможностью воспользовались 923 человека. Больше всего субсидий получили жители Могилевской области - 163, а реже всего такой возможностью пользуются минчане - только 75 субсидий.

Кому именно дать деньги, определяют исполкомы. В первую очередь на субсидию могут рассчитывать те, кто планирует заниматься наиболее значимым для своей местности видом деятельности (что это за деятельность, тоже решают местные власти). Суммы, кстати, довольно ощутимые. Стандартная субсидия равна 11 бюджетам прожиточного минимума (сейчас это чуть больше 2350 рублей). Именно такую субсидию в первом полугодии получило большинство - 744 человека.

Тем, кто хочет открывать дело в сельской местности, малом населенном пункте или районе с напряженной ситуацией на рынке труда, выделят больше денег - 15 бюджетов прожиточного минимума (3205 рублей). Такую субсидию получили 179 человек.

А если безработный при этом намеревается еще и внедрять в свою работу результаты научных исследований и разработок, то субсидия потянет аж на 20 БПМ (4273 рубля). Правда, таких предпринимателей пока не нашлось.

Кстати, больше половины получивших субсидию (560 человек) служба занятости отправила на обучение основам предпринимательской деятельности.

Какой бизнес открывают безработные? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Какой бизнес открывают безработные?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если все будут рожать по одному ребенку, про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям»
Александр Лукашенко призвал белорусок рожать минимум по 3-4 ребенка, а мы спросили у экспертов, как это может помочь нашей экономике и что нужно сделать, чтобы семьи охотнее обзаводились детьми
Новости 24
«Теперь точно приедет!» К приезду Лукашенко в Гомеле готовятся уже в третий раз
Сергей Гуренко - о победе над «Зенитом»: «Радует, что ребята доставили праздник. Давно такого не было»
Минское «Динамо» обыграло в Лиге Европы «Зенит» - 4:0
СК отпустил сотрудников редакции портала tut.by задержанных по «делу БелТА»
После первого тайма минское «Динамо» обыгрывает «Зенит» со счетом 3:0
В Минске на 11 пляжах ограничено или запрещено купание
В Витебске рабочего засыпало грунтом
В Бресте попался 70-летний валютчик
В Гродно конфисковали купленный в кредит внедорожник
Проданы все билеты на матч минского «Динамо» с «Зенитом»
В Пинске утонул 17-летний парень, спасая девушку, не умеющую плавать
Редактора TUT.BY Анну Калтыгину не отпустили
СК отпускает редактора TUT.BY Галину Уласик
Под Брестом автомобиль ГАИ улетел в кювет и опрокинулся
В Орше сотрудник ГАИ спас котенка, который застрял под капотом машины
В Западной Двине поймали почти 50-килограммового сома
СК: Ирина Левшина задержана
Исчезла главный редактор БелаПАН Ирина Левшина
В Витебской области один ребенок выпил кислоту, а второй разгрыз градусник
Белорусские клубы сыграют первые матчи в третьем раунде квалификации Лиги Европы
В Витебске двое мужчин потеряли сознание в колодце, их достали оттуда спасатели
Дед и кот - в Витебске появилось прикольное граффити
В Беларуси осенью появится кодекс госслужащего
Парень предложил знакомой заработать, а в итоге повесил на нее кредит
Основателя TUT.BY вызывали на допрос в СК
Под Скиделем из-за ДТП дорогу завалило тушами животных
В Бешенковичском районе ребенок выпил уксусную кислоту
В Бресте появился "музыкальный" пешеходный переход
Электрички БЖД обеспечат бесперебойной мобильной связью и wi-fi