За полгода 923 безработных получили от государства субсидию, чтобы открыть свое дело

9 Авг. 20:51 2018-08-09T20:51:28+03:00

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Если безработный никак не может найти для себя подходящее место, он может попробовать стать бизнесменом и даже получить на это деньги от государства. Речь идет о тех, кто хочет заниматься предпринимательством, ремесленной деятельностью или агроэкотуризмом. За первое полугодие, по данным Минтруда, такой возможностью воспользовались 923 человека. Больше всего субсидий получили жители Могилевской области - 163, а реже всего такой возможностью пользуются минчане - только 75 субсидий.

Кому именно дать деньги, определяют исполкомы. В первую очередь на субсидию могут рассчитывать те, кто планирует заниматься наиболее значимым для своей местности видом деятельности (что это за деятельность, тоже решают местные власти). Суммы, кстати, довольно ощутимые. Стандартная субсидия равна 11 бюджетам прожиточного минимума (сейчас это чуть больше 2350 рублей). Именно такую субсидию в первом полугодии получило большинство - 744 человека.

Тем, кто хочет открывать дело в сельской местности, малом населенном пункте или районе с напряженной ситуацией на рынке труда, выделят больше денег - 15 бюджетов прожиточного минимума (3205 рублей). Такую субсидию получили 179 человек.

А если безработный при этом намеревается еще и внедрять в свою работу результаты научных исследований и разработок, то субсидия потянет аж на 20 БПМ (4273 рубля). Правда, таких предпринимателей пока не нашлось.

Кстати, больше половины получивших субсидию (560 человек) служба занятости отправила на обучение основам предпринимательской деятельности.