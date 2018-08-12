A-Fest: мозгобойня, вежливая милиция и беременная Софи Эллис-Бекстор

СЕГОДНЯ 00:10 2018-08-12T01:07:26+03:00

Софи Эллис-Бекстор призналась со сцены, что ее с бас-гитаристом Ричардом Джонсом связывают 15 лет отношений и 4 сына. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В субботу в столичном Лошицком парке в третий раз образцово прошел фестиваль еды и пива

Только ленивый пивной бренд еще не обзавелся собственным оупен-эйром. Но майка лидера, как ни крути, уже третий год подряд принадлежит «Алiварыi». Пока подсчитывают количество людей, посетивших А-фест, можем приблизительно сказать, что их было не меньше, чем в прошлом году – то есть через ворота Лошицкого парка прошло за день не менее 100 тысяч человек.

Особый акцент на A-Festе уделяли фотозонам - ведь фотки с фестиваля мгновенно разлетаются по соцсетям.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Удивительно, но еды и воды хватало даже для такого внушительного количества зрителей. Фудкорт в этом году был настолько большим, что по размерам мог бы вписаться в хоккейную площадку. Зрителям предлагали шаурму, бургеры, хот-доги, роллы, наггетсы, мясо на гриле и другой стрит-фуд по классическим и авторским рецептам. Мы видели, как некоторые приходили с собойками, раскладывали яички, картошку и другие домашние разносолы на скатерке поверх паллет, из которых были сложены столы, и прекрасно себя чувствовали. Можно было вовсе не ходить к сцене, поскольку происходящее транслировалось на огромном экране прямо на фудкорте.

Весь Лошицкий парк был нарядно украшен к фестивалю.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Организация фестиваля была практически идеальной. Зрители не скучали даже в самом отдаленном уголке огромного парка. Любители активного отдыха могли обойти за день хоть все 30 развлекательных площадок, от мини-футбола и эстафеты с полосой препятствий до мозгобойни, домино, игры в кости и так далее. Семьи с детьми могли отправить своих малышей в детский городок. И пока дети рисовали или строили что-нибудь из лего, могли лениво валяться на пледе и посматривать за происходящим издалека. Многие так и сделали – устроились на лужайках загорать, благо день был жарким. К слову, в следующем году можно было бы разнообразить программу какими-то пляжными развлечениями, если из года в год в это время столбик термометра показывает +30, а то и выше.

На фестивале было свое фирменное доминоФото: Святослав ЗОРКИЙ

К самой сцене днем, в жару зрители шли неохотно. Не самая завидная роль – открывать фестиваль – досталась группе Tanin Jazz. Под сценой во время выступления Татьяны Горошко было ровно 18 человек. Позже она призналась, что прекрасно знает эту специфику оупен-эйров, тем не менее, ей было приятно участвовать в столь масштабном фестивале.

Свобода на A-Feste - это самое приятное и ценное.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В этом году в программе было заявлено довольно много белорусских коллективов. Забавно, что в названиях трех из них (случайно или нарочно) имелся предлог «без». Это Bez not, «B:N» (что расшифровывается как «Без назвы») и «Без билета». На них пришла, что называется, своя публика, которая знала тексты песен, активно подпевала и танцевала. Во время выступления «Без билета» на сцене неожиданно для зрителей появилась Аня Шаркунова, которая не была заявлена в программе. Вместе с солистом группы Виталиком Артистом она исполнила песню «Свобода – это рай» - их совместный хит этого лета.

Виталик Артист был на сцене будто в образе Василия Шукшина из "Калины красной" - кепке и алой рубахе.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В белорусской части концерта участвовали также Mustelide и Akute. Кульминацией же фестиваля стали француз Янн Десталь (участник распавшегося дуэта Modjo) и британка Софи Эллис-Бекстор. На их выступлениях народу стало заметно больше.

Янн Десталь очень удивился и обрадовался, когда узнал, что у него практически белорусское имя.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кулуарах фестиваля Янн Десталь признался, что совершенно ничего не знал о Беларуси. Но был приятно удивлен атмосферой A-Festа:

- Никого из белорусских музыкантов я не знаю, но мы приехали заранее, я постоял среди зрителей и посмотрел их выступление. Они настоящие профессионалы, - похвалил белорусов Янн.

У сцены была в основном молодежь. Семьи с маленькими детьми расположились подальше на пледах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Журналисты гадали, сколько же лет вокалисту Modjo. Выглядел он максимум на тридцать. Каково же было удивление всех, когда прочли в интернете, что ему исполнилось уже 40. Ни за что не скажешь!

Софи беременна пятым ребенком - но пока это еще не очень заметно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Про Софи Эллис-Бекстор говорят, что на сцене она ведет себя достаточно отстраненно и спокойно, как истинная англичанка. Чего не скажешь о пресс-конференции 39-летней артистки. Она весело и эмоционально отвечала на вопросы – даже порой нелепые. Софи не стала скрывать от журналистов, что ждет пятого ребенка (у нее четыре мальчика!), что вызвало аплодисменты. Никто не решился спросить, кто же у нее будет – может, наконец, девочка? Зато один из журналистов предложил выпить с ней пенный напиток, и певица азартно согласилась. Правда, всего лишь пригубила и тут же игриво изобразила, что она раскаивается.

Поклонники принесли портрет Софи Эллис-Бекстор.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси Софи уже в четвертый раз (пару лет назад, к слову, выступала даже на «Славянском базаре в Витебск»). А в России и вовсе частая гостья, что тут же подтвердила парой фраз на русском языке. На вопрос о ее гастрономических пристрастиях Софи сообщила, что съесть фаст-фуд для нее вообще не проблема (кто бы мог подумать при ее идеальной фигуре!). А еще она иногда готовит своим сыновьям и мужу борщ!

Организация A-Festa была на высоте.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Чем больше всего понравился A-Fest – так это своей свободной и расслабленной атмосферой. Милиция была вежливая, люди улыбались. Никаких ограничений по свободе перемещения по всей территории, никаких «зашел, вышел, купил новый билет» не было и в помине, потому что все активации и концерт были бесплатными. Люди пришли отдохнуть – и при этом каждый выбрал занятие по душе. И вот что удивительно: ни серьезных происшествий, ни пьяных вечером не было.