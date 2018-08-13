2018-08-13T12:44:25+03:00
Экономика

«Я даже не носила карточку с собой, а ее данные стали известны мошенникам. Как это произошло?»

Если банк заметит странные операции с вашей карточкой, он может сразу ее заблокировать
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Почему банк может неожиданно заблокировать вашу карточку?Почему банк может неожиданно заблокировать вашу карточку?Фото: Дарья ПУТЕЙКО
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Минчанка Дарья завела отдельную карточку для покупок в интернете, на которую переводила деньги, только когда нужно было что-то оплатить.

- А потом мне позвонили из банка и сказали, что моя карта скомпрометирована, уже внесена в стоп-лист и пользоваться я ей больше не могу. Пришлось ехать в банк и заказывать новую, - рассказывает Дарья. - Как мне объяснили, это значит, что данные карты стали известны мошенникам. Но я ее даже с собой не носила! Как данные с нее кто-то мог украсть? И как в банке поняли, что это произошло?

Эти вопросы «Комсомолка» адресовала специалисту.

- Часто карточки компрометируются именно в интернете: клиенты покупают что-то на ненадежных сайтах, скачивают непонятные платные игры, а иногда даже у крупных надежных сервисов может произойти утечка данных, - комментирует топ-менеджер одного из банков. - Но и в офлайне карта тоже может быть скомпрометирована. Например, клиент воспользовался банкоматом, на который мошенники поставили скимминговое устройство.

Обычно банки очень внимательно следят за тем, чтобы данные их карт не стали известны злоумышленникам. Дело в том, что в Беларуси действует принцип нулевой ответственности: человек не виноват, что у него с карты украли деньги, а значит, их должен вернуть банк. Так что для банков надежнее и безопасней пресекать все подозрительные операции на корню.

- У банков есть определенные программные средства, которые помогают отслеживать нелогичность операций по карточкам, - говорит специалист. - Любые операции, обычно несвойственные конкретному клиенту, дают основание заблокировать его карту, поставить клиента в известность и предложить ему перевыпустить карту.

Кстати, некоторые банки могут сначала позвонить человеку и спросить, знает ли он, что происходит с его карточкой. Так что, если вы поехали за границу и начали снимать там деньги в банкомате, а банк насторожился и хочет уточнить, вы ли это делаете, на его звонок лучше ответить, даже несмотря на роуминг. Иначе можно остаться в чужой стране без карты.

ЕСТЬ ВОПРОС

Кто должен платить за выпуск новой карты - вы или банк?

Вы только успели обзавестись новенькой карточкой сразу на несколько лет и заплатили за это немаленькую сумму. А потом воспользовались ей буквально пару раз - и банк ее заблокировал, потому что данные оказались скомпрометированы. Теперь придется второй раз платить за новую карту?

- Конечно. Не банк ведь виноват в том, что это произошло. Более того, нередко к этому приводит беспечное поведение клиента, - комментирует наш эксперт. - Нужно понимать, что цель банка - не заработать на перевыпуске карт, а сохранить деньги - и клиента, и свои.

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