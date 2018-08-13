В июле дефляция - цены снизились на 0,2%

СЕГОДНЯ 16:33 2018-08-13T16:33:51+03:00

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В последнее время цены в Беларуси, по официальной статистике, растут рекордно медленно. И не так уж часто мы сталкиваемся с дефляцией - снижением цен. За шесть месяцев этого года такое произошло уже дважды! В мае ценники уменьшились в среднем на 0,3%, а в июле - на 0,2%. В целом с начала года инфляция составила 2,8%. Напомним, по расчетам Нацбанка, цены в этом году должны вырасти максимум на 6%, и в такой прогноз мы пока укладываемся с запасом.

Заметнее всего в прошлом месяце колебались цены на продукты. А именно - на фрукты-овощи. И если огурцы и лук заняли первые строчки в рейтинге роста цен (см. инфографику), то капуста и помидоры сбросили в цене по 30 - 40%! Кстати, подешевела и картошка - на 8,7%. В этом году из-за засушливого лета в Европе ожидают неурожай картофеля, да и у нас, по мнению специалистов, сезон выдался не самым простым. Так что не исключено, что картошки будет меньше, чем в прошлом году, и осенью она подорожает. А пока бульбу можно купить чуть дешевле, чем раньше.

Зато подорожала птица: курица - на 7,8%, полуфабрикаты из птицы - на 6,4%. В конце июля Министерство антимонопольного регулирования и торговли отмечало, что в некоторых магазинах за первые два месяца лета цены на кур выросли на 28%. Специалисты из МАРТ увидели в этом признаки ценового сговора производителей и начали расследование. Его результаты будут только осенью. А пока куры опять подорожали и в итоговой июльской статистике.