«Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет»». Александр Лукашенко раскритиковал показуху

СЕГОДНЯ 17:15 2018-08-13T17:44:00+03:00

Изменить размер текста: A A

13 августа президент отправился на Оршанский инструментальный завод. Тут он раскритиковал не только местную власть, но и руководство промышленной отрасли.

- Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие, - сказал президент, подъезжая к заводу.

По сообщению пресс-службы, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что «даже попытки навести порядок на территории не принесли результата, все было сделано второпях и некачественно».

Увиденным на предприятии он тоже остался недоволен.

- Скорее всего, министра (промышленности Виталия Вовка. - Ред.) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет, - так предупредил президент директора завода Владислава Бардюкова. - Инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже переработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод. (…) Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи.

Не понравились ему и те условия труда, в которых работают люди.

- Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц! - возмутился Александр Лукашенко.

Как и несколько лет назад, когда критиковалась модернизация деревоперерабатывающей отрасли, Александр Лукашенко свернул с маршрута. Посещение ОАО «Техника связи» в городе Барань было запланировано, но Александр Лукашенко изменил маршрут и решил лично посмотреть производственную территорию.

- Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш «туалет». Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете, - пригрозил глава государства, его цитирует belta.by. - Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают... У нас все хорошо. (…) Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал - «чудеса». Начиная от госсекретаря, главы Администрации и премьер-министра, вы так работаете.